Van\'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri ile fotoğrafçılık kursu öğrencileri, Erçek Gölü kıyısında yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
DKMP 14. Bölge Müdürlüğünce 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla binlerce kuşun yaşam alanı olan Erçek Gölü kıyısında etkinlik düzenledi.
Bu kapsamda, DKMP Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesince açılan Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursunda eğitim gören öğrenciler, yaban hayvanları için bölgeye yem bıraktı, yüzlerce kuşu bir arada görme imkanı buldu.
Kurs eğitmeni Aycan Altınal, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.
Sulak alanların korunması gerektiğini belirten Altınal, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü öncülüğünde 50 kişilik fotoğrafçılık kursu öğrencimizle birlikte yürüyüş yaptık, bölgeye yem bıraktık. Erçek Gölü birçok kuş türüne ev sahipliği yapan bir sulak alanımız. Buraları fotoğraflayıp, tanıtmaya çalışıyoruz. Sulak alanlarımızı bir gün değil her gün koruyalım." diye konuştu.
Kursa katılan Edip Ünal ise "Erçek Gölü'ndeki kuşları gözlemledik. Sulak alanlarımıza dikkati çekmek için arkadaşlarla güzel bir etkinlik yaptık. Bu tür etkinliklere katılmak bizleri mutlu ediyor. Farkındalık amaçlı yapılan her etkinlikte bulunmak bizi gururlandırıyor. Destekte bulunan ve yardımcı olan herkese teşekkür ederim." dedi.
Öğrenci Halit Ertaş da soğuk havaya rağmen yapılan etkinliğin anlamlı olduğunu söyledi.
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