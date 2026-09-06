Van'daki Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin, Patrik Maşalyan başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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Van'daki Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin, Patrik Maşalyan başkanlığında yapıldı

Van\'daki Akdamar Kilisesi\'nde 14\'üncü ayin, Patrik Maşalyan başkanlığında yapıldı
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Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Kilisesi'nde restorasyon sonrası 14'üncü ayin, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Yurt içi ve dışından çok sayıda kişinin katıldığı ayin için Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı deniz otobüsleri ek seferler düzenledi.

VAN Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan yaklaşık 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde restorasyon sonrası 14'üncü ayin başladı. Yılda bir kez düzenlenen ayine yurt içi ve dışından çok sayıda kişi katılırken, ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaptı.

Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi kilisede, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kilise, 2007 yılında düzenlenen uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Akdamar Kilisesi'nde, 95 yıl aradan sonra ilk ayin 19 Eylül 2010'da gerçekleştirildi. Tarihi kilise, bu yıl 14'üncü ayine ev sahipliği yaptı.

AYİN İÇİN ADADA HAZIRLIKLAR YAPILDI

Her yıl eylül ayının ilk pazar günü düzenlenen ayin öncesinde Akdamar Adası'nda günler öncesinden hazırlıklar yapıldı. Eksiklerin tamamlanmasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren yurt içi ve dışından gelen ziyaretçiler, Van kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar İskelesi'nde toplandı. Saat 08.00'den itibaren iskeleye gelen ziyaretçiler, güvenlik noktalarında yapılan kontrollerin ardından teknelerle Akdamar Adası'na götürüldü.

DENİZ OTOBÜSLERİ EK SEFER YAPTI

Ayin nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı deniz otobüsleri de ziyaretçilerin ulaşımını sağlamak amacıyla ek seferler düzenledi. Ayinin başkanlığını yapan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ile beraberindeki yardımcısı Peoed Kirkor Damatyan ile Rahip Harutyun Damatya'ı Gevaş'taki iskeleden deniz otobüsüyle Akdamar Adası'na götürüldü. Heyete Van Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin de eşlik etti. Adada toplanan ziyaretçiler, tarihi kilisede gerçekleştirilen ayini takip etti. Ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yaparken, ayini ABD Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Piskopos Mesrop Parsamyan yönetti.

Ayin için ABD'den gelen Bayzar Dökmecian, ilk kez geldiğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. Dökmecian, "Aslen İstanbulluyum ama ABD'de yaşıyorum. Akdamar Adası'nı her zaman hayal ediyordum. Şimdi o hayalimi gerçekleştirdim. Duymuştum, Tamar ağlıyordu sevgilisi için. Bunun için biz de dua edeceğiz. Buraya gelmek için dua ediyordum. Şimdi burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Paris'ten geldiğini söyleyen Nella Sungur ise, ilk kez ayin için Akdamar'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'daki Akdamar Kilisesi'nde 14'üncü ayin, Patrik Maşalyan başkanlığında yapıldı - Son Dakika

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