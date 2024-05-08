Van\'daki Muradiye Şelalesi, debisiyle turistleri cezbediyor

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Van'da son günlerde etkili olan sağanak ve karların erimesiyle Muradiye Şelalesi'nin debisi son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nda bulunan şelale, her mevsim farklı manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Son günlerde etkili olan yağışların da etkisiyle daha coşkulu akmaya başlayan şelaleye gelenler, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları, debisi yükselen şelaleyi ve çevresindeki doğal güzellikleri görüntülemeye çalışıyor.

İzmir'den gelen doğa fotoğrafçısı Beyzanur Dede, Van'da görev yapan arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bölgeyi gezdiğini söyledi.

Doğada zaman geçirmeyi sevdiğini belirten Dede, "Arkadaşlarım mutlaka bu eşsiz manzarayı fotoğraflamam gerektiğini söylediler. Ben de buraya geldim. Bu sene çok fazla kar ve yağmur yağdığı için debisi bayağı artmış. Manzarayı fotoğraflamaktan büyük keyif aldım." dedi.

Dede, herkese bölgeye gelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ziyaretçilerden Yasemin Doğanay ise "Muradiye Şelalesi'nin mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Son günlerdeki yağışların etkisiyle debisi çok yükselmiş." diye konuştu.