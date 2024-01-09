Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve sağlık çalışanları, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve sağlık çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sarıkaya ve sağlık çalışanları, 5 kategoride sunulan 147 fotoğraf arasında oylama yaptı.

" Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede Bebekler" fotoğrafını tercih eden Sarıkaya, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Hayat Kalkanı" fotoğrafını seçti.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Vahşi Kedi", "Haber"de Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon" fotoğrafına oy veren Sarıkaya, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını oyladı.

Sağlık çalışanları da "Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede Bebekler" fotoğrafını tercih etti.

Doç. Dr. Sarıkaya, yarışmada Gazze'ye özel kategori açılmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Gazze'deki zulmün yansıtılması çok önemli. Fotoğraflar arasında da seçim yapmakta zorlandık. Gazze'deki sağlık görevlilerinin nasıl zor şartlar altında çalıştığını ve zulmü en etkili şekilde görüntülemişler. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.