Van Erciş'te Sami Demir, atık malzemeleri 35 yıldır sanata dönüştürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Erciş'te Sami Demir, atık malzemeleri 35 yıldır sanata dönüştürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Erciş\'te Sami Demir, atık malzemeleri 35 yıldır sanata dönüştürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciş'te oto yedek parçası satan 66 yaşındaki Sami Demir, 35 yıldır çevreden topladığı atık malzeme ve kuruttuğu yapraklarla tablo yapıyor. 500'ün üzerinde tablo ve biblo hazırlayan Demir, bunları ev ve iş yerinde sergileyip çevre bilincine dikkat çekmeyi hedefliyor.

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Sami Demir (66), 35 yıldır çevreden topladığı atık malzeme ile kuruttuğu yapraklarla tablo yapıyor. Çevre bilincine dikkat çekmeyi amaçladığını belirten Demir, 500'ün üzerindeki tablo ve biblolarını ev ve iş yerinde sergiliyor.

Erciş'te yaşayan ve oto yedek parçası satarak ailesinin geçimini sağlayan 3 çocuk babası Sami Demir, 35 yıldır çevreden topladığı atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Çöp, odun ve metal parçalar ile kuruttuğu yapraklarla tablo yapan Demir, eserlerini ev ve iş yerinde sergiliyor.

Amacının, çevre bilincine dikkat çekmek olduğunu belirten Sami Demir, "Bugüne kadar çevreden topladıklarımla 500'ün üzerinde tablo ve çeşitli biblolar yaptım. Bunu yaparken hem çevreyi temizledim hem de insanlara çevre bilinci aşıladım. Eğer bizler, gençlerimizi iyi yetiştirirsek iyi eğitirsek doğayı da en iyi şekilde korumuş oluruz. Bu konuda herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.

Kaynak: DHA
Kültür SanatSami DemirGüncelSanatÇevreYaşamVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
Yaşı 86, tarlası 10 dönüm Ahmet Can oğluyla günde 6 ton biber yetiştiriyor Yaşı 86, tarlası 10 dönüm! Ahmet Can oğluyla günde 6 ton biber yetiştiriyor
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım 3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
13:22
Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti İşte yerleştiği ülke
Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! İşte yerleştiği ülke
13:09
Arda Güler yine gönülleri fethetti Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
12:36
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
12:24
Saffet Sancaklı’nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
12:09
İsrail’i Türkiye korkusu sardı Teyakkuza geçtiler
İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Teyakkuza geçtiler
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:47
Artık zirvede değil İşte Uzak Şehir’i tahtından eden yapım
Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım
11:19
Yaylada adım atacak yer kalmadı Herkes aynı taşın peşinde
Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
11:11
Finans çevreleri şaşkın Türkiye’deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
10:46
Manisa’daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 13:26:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Van Erciş'te Sami Demir, atık malzemeleri 35 yıldır sanata dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement