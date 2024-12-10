Van-Erciş'te Zincirleme Trafik Kazası! - Son Dakika
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Van-Erciş'te Zincirleme Trafik Kazası!

Van-Erciş\'te Zincirleme Trafik Kazası!

Van-Erciş kara yolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 1 ölü, 51 yaralı.

10.12.2024 11:47
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Van-Erciş kara yolunun iki ayrı noktasında meydana zincirleme trafik kazalarında 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Vali Ozan Balcı, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ile kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kazalarla ilgili bilgi alan Balcı, gazetecilere, kara yolunun 35 ile 40'ıncı kilometreleri arasında yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklı zincirleme trafik kazalarının meydana geldiğini söyledi.

Tüm ekiplerin kaza yerine sevk edildiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Kazalarda maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4'ü ağır olmak üzere 51 vatandaşımızın yaralı olduğu ifade edildi. İhbar geldikten sonra başta ambulanslarımız, sağlık ekiplerimiz olmak üzere arama kurtarma ekiplerimiz, jandarma, polis, itfaiye ekiplerimiz buraya geldi. Yaralılarımızı hastaneye intikal ettirdik. Ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Araçları kaldırdıktan sonra yol trafiğe açılacak."

İlk belirlemelere göre kazada öldüğü belirtilen iki kişiden birinin yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğü kaydedildi.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol, tek şeritten kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Kaza yerinde bulunan bir çocuğa meyve suyu veren ve battaniye ile ısınmasını sağlayan sağlık ekipleri, daha sonra çocuğu ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Çocuğun babası Abdullah Oral, "Hem buzlanma hem sis son anda kazayı fark ettim. Ben de transite çarptım. Arkamdan gelen araçlar da bizim araca çarptı. Araçtan kendim çıktım. Sonra da çocuğumu çıkardım." dedi.

Kaynak: AA

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