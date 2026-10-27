Van Gogh Müzesi Direktörü Gordenker, İstanbul Modern'de yeni stratejiyi anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van Gogh Müzesi Direktörü Gordenker, İstanbul Modern'de yeni stratejiyi anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Gogh Müzesi Direktörü Gordenker, İstanbul Modern\'de yeni stratejiyi anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Modern'in 'Müzeler Konuşuyor' programında Van Gogh Müzesi Direktörü Emilie Gordenker, sanatseverlerle bir araya geldi. Gordenker, müzenin nicelik yerine niteliğe dayanan yeni stratejisini anlatırken yılda yaklaşık 1,8 milyon ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

İstanbul Modern'in 2012 yılından bu yana her yıl düzenlediği ve dünyanın önde gelen müze profesyonellerini sanatseverlerle buluşturan "Müzeler Konuşuyor" programı kapsamında Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle Van Gogh Müzesi Direktörü Emilie Gordenker, sanatseverlerle bir araya geldi.

İstanbul Modern Oditoryumu'nda gerçekleşen etkinlikte Gordenker, "Nicelik Yerine Nitelik: Yeni Bir Stratejik Yönelim" başlıklı konuşma yaptı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga, Van Gogh Müzesi ile kurulan köklü kültürel bağa dair, "Van Gogh'u nasıl canlı tutmalı, bir klişe haline gelmesini nasıl önlemeli, Van Gogh'u ve tabii ki onun birçok takipçisini çağdaş sanatla, çağdaş akımlarla nasıl bağdaştırmalı ama aynı zamanda bu adamın arkasındaki hikaye nedir bunlar gerçekten okunmaya değer." dedi.

"Olabildiği kadar çok insanı ağırlamak fikrinden uzaklaştık"

Van Gogh Müzesi Direktörü Emilie Gordenker ise müzenin uluslararası alandaki büyüklüğü ve ulaştığı ziyaretçi sayısı hakkında bilgi vererek, yönetim anlayışındaki değişimi şu sözlerle aktardı:

"Biz müze olarak büyüklükten, yani 'büyümeden', olabildiği kadar çok insanı ağırlamak fikrinden uzaklaştık. Bunun yerine 'Kimlere ulaşamıyoruz, kim müzeye neden gelmiyor?' sorularını sormaya başladık. Çeşitlilik ve nitelik buna değiniyor. Bu strateji oldukça radikaldir. Neredeyse her müze büyümek, daha büyük olmak, daha fazla ziyaretçi ve daha fazla para istemek istiyor. Biz de şu an yaptığımızı yapmak için yeterli para kazanmalıyız. Fakat bunu en iyi olabildiğimiz şekilde sürdüreceğiz."

Müzenin yılda yaklaşık 1,8 milyon ziyaretçi ağırladığını ve binanın boyutu göz önüne alındığında bunun büyük bir operasyonel meydan okuma oluşturduğunu belirten Gordenker, güvenli ve keyifli bir ziyaret deneyimi sunabilmek için zaman dilimi rezervasyon sistemini titizlikle uyguladıklarını ifade etti.

Jo Bonger, Vincent van Gogh'u dünyaya tanıttı

Gordenker, sunumunda Van Gogh Müzesi'nin bugünkü koleksiyonunun arkasındaki az bilinen ve kahramanca hikayeleri de katılımcılarla paylaştı.

Vincent van Gogh'un hayatını 1890'da trajik bir şekilde sonlandırmasının ardından, kardeşi ve en büyük destekçisi Theo'nun da sadece altı ay sonra hayata veda ettiğini anlatan Gordenker, hikayenin kilit figürünün Theo'nun eşi Jo Bonger olduğunu belirtti.

Jo Bonger'ın o dönemde oy hakkı bile bulunmadığını ve sanat piyasasındaki tacirlerin kendisine yukarıdan baktığını aktaran Emilie Gordenker, Jo'nun kocasının idealini gerçekleştirerek Vincent van Gogh'u dünyaya tanıtmayı hayatının misyonu haline getirdiğini, şu sözlerle anlattı:

"Jo Bonger, koleksiyondaki tabloları çok seçici bir şekilde, doğru fiyatlarla sattı. Hatta bir başka önemli koleksiyoncu olan Helene Kröller-Müller tüm koleksiyonu satın almak istediğinde ona 'Hayır' dedi. Jo, koleksiyonun dağılmasına izin vermedi. 1924'te Samuel Courtauld, 'Ayçiçekleri'nin bir versiyonunu satın alıp Londra Ulusal Galerisi'ne yerleştirdiğinde Jo, 'Artık işim bitti, Vincent dünyanın en iyi resimleri arasında asılı duruyor.' diyerek satışları durdurdu ve kısa süre sonra vefat etti."

Koleksiyonun daha sonra ünlü ressamın yeğeni mühendis Vincent Willem van Gogh tarafından bir vakıfa dönüştürüldüğünü ve Hollanda devletiyle yapılan anlaşma sayesinde kalıcı olarak kamunun erişimine açıldığı bilgisini veren Gordenker, müzenin sadece tek bir sanatçının eserlerini barındırmadığını, 1850'den 1910'a uzanan geniş bir sanat bağlamını ve çağdaş akımları da kapsadığını aktardı.

Gordenker, stratejilerinin temel taşlarından birinin de akademik mükemmeliyet ve uzmanlık olduğuna işaret ederek, yalnızca sergi sunan bir kurum olmadıklarını, kendi gelirleriyle akademisyenleri ve araştırmaları desteklediklerini söyledi.

Müzenin bütçesinin yaklaşık yüzde 20'sinin dükkanlar ve ticari kollar üzerinden sağlandığını, kalan kısmının ise bilet gelirleri ve sponsorluklarla dengelendiğini söyleyen Gordenker, temel ilkenin "nicelik değil nitelik" olduğunu, kaliteli ürün ve sunumun müzenin mesajını güçlendirdiğini kaydetti.

Etkinlik, konuşmanın ardından sanatseverlerin ve müze profesyonellerinin katıldığı soru-cevap oturumuyla devam etti.

Kaynak: AA
İstanbul ModernKültür SanatVan GoghGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
Salako’nun Emine’sini görenler tanıyamadı İşte Meral Zeren’in son hali Salako'nun Emine'sini görenler tanıyamadı! İşte Meral Zeren'in son hali
Sofyan Amrabat’a olay tepki: Çeneni kapat ve oyununu oyna Sofyan Amrabat'a olay tepki: Çeneni kapat ve oyununu oyna
Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu Sadri Alışık'ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
00:20
İsrail’deki Netanyahu’ya darbeyi Araplar vurdu Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak
23:29
Netanyahu’nun rakibi Eisenkot: Hükümeti kurmak için harekete geçeceğiz
Netanyahu'nun rakibi Eisenkot: Hükümeti kurmak için harekete geçeceğiz
22:52
Görevinden istifa eden İsmail Kartal’dan flaş itiraf
Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
22:03
İsrail’de oylar sayılmaya başlandı Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
21:58
Niğde’de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu
Niğde'de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu
21:03
İstanbul’da sel manzaraları Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
20:55
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 00:44:08. #7.13#
SON DAKİKA: Van Gogh Müzesi Direktörü Gordenker, İstanbul Modern'de yeni stratejiyi anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei