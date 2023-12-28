Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Toplantısı Gerçekleştirildi

Van'da "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında gölün kirlilikten kurtarılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Van Gölü Havzası'ndaki tarihi ve kültürel değerler, doğal kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılması, çevre bilincinin artırılması, bölgeyi koruma ve yönetme konuları görüşüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz, bu ay Van'a 33 milyon, Bitlis'e ise 32 milyon lira yardım gönderdiklerini belirtti.

İmkanları kısıtlı olan belediyelerin özveriyle çalıştığını ifade eden Akdeniz, "Bakanlık olarak bugüne kadar çevresel altyapı yatırımlarına büyük destekler verdik. Destek olmaya da devam ediyoruz. Belediyelerin altyapılarını tamamlamalarını istiyoruz. Belediye imkanlarının kısıtlı olduğunun farkındayız, elimizden gelen desteği sağlıyoruz." diye konuştu.

Sıfır Atık Projesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından dünyaya örnek gösterilen proje olduğunu anımsatan Akdeniz, "Sayın Emine Erdoğan'ın desteğiyle 2017 yılında projeyi başlattık. Projede çok mesafe katettik ve iyi sonuçlara ulaştık. Gelişmeye devam ediyoruz." dedi.

Vali Yardımcısı ve Edremit Kaymakamı Yücel Erdem ise "1 sene önce Valimiz Ozan Balcı'nın talimatları üzerine Büyükşehir Belediyesi, VASKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerimizle ortak çalışma yürüttük. 2024 yılında eylem planında olan bütün sorumlulukları yerine getirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde devam ettiğini bildirdi.

Van Gölü'nde çalışmaların devam ettiğini anlatan Orhan, "Van Gölü'nde 2 milyon metreküp dip çamuru temizliği yaptık. Atık su yönetimi konusunda, vahşi depolamada, sıfır atık yönetimi, dere ıslağı temizliği ve daha birçok konuda Van Gölü çevresindeki kurumların çalışması gereken konular var. Bunların hepsini bugün toplantıda konuşacağız. Amacımız uzun yıllar boyu kirlenmiş olan Van Gölü'nü maruz kaldığı süreçten korumak, eksikleri gidermek, kirliliğini yok etmek, halkı bilinçlendirmek ve doğal dokuyu korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli ise üniversitenin göl kıyısında yer aldığını ve Van Gölü'nün korunmasının önem arz ettiğini vurguladı.

Toplantıya, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Ramazan Özcan Yıldırım, Bitlis Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Özvan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve kurum müdürleri katıldı.