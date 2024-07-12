Van Gölü'nde İnci Kefali Göçü Tamamlandı, Av Yasağı Sona Eriyor - Son Dakika
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Van Gölü'nde İnci Kefali Göçü Tamamlandı, Av Yasağı Sona Eriyor

Van Gölü'nde üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin göç yolculuğu tamamlandı. Üremek için göç eden inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağı sona eriyor. Balıkçılar, av sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlayarak ağlarını göle bırakacak. Bu yıl akarsuların debisinin yüksek olması balık göçünü olumlu etkiledi. Balıkçılar, bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

12.07.2024 13:39
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Van Gölü'nde av yasağının uygulandığı 15 Nisan- 15 Temmuz tarihlerinde üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin göç yolculuğu tamamlandı.

Üremek için 15 Nisan-15 Temmuz'da Van Gölü'nden akarsulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağı sona eriyor.

Av yasağının uygulandığı tarihlerde teknelerini iskele ve marinalara çeken, Van'ın Erciş, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye, İpekyolu ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerindeki balıkçılar, av sezonu öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Göç ettikleri akarsulardan Van Gölü'ne dönerek göç yolculuğunu tamamlayan balıklar için av yasağının bitmesine sayılı günler kala, ağlarını yenileyen, teknelerinin bakım ve onarımını yapan balıkçılar, üç ay aradan sonra ilk ağlarını göle bırakacak.

Balıkçılar, yağışlarla debileri yükselen akarsularda son yılların en rahat göçünü gerçekleştiren inci kefalini 15 Nisan'a kadar avlayabilecek.

"Koruma çalışmaları başarılı geçti"

İnci kefalleriyle ilgili araştırma yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, üreme döneminin sona ermesiyle balık göçünün tamamlandığını söyledi.

Bu yıl akarsuların debisinin yüksek olmasının balık göçünü olumlu etkilediğini belirten Akkuş, şunları kaydetti:

"2020'den 2023'e kadar balıklar sağlık üreme dönemine hasret kalmıştı. Çünkü yağış yoktu ve akarsu debileri iyice düşmüştü. Balıkların en çok göç ettiği Bendimahi Çayı geçen yıl tamamen kurumuştu. Dere yatakları kuruyunca göç rahat gerçekleşmedi. Bu yıl yağışlarla akarsuların debileri yükseldi. Balıklar akarsulara rahatça göç etti. Jandarma ekipleri de balığı dört koldan korudu. Koruma çalışmaları başarılı geçti. Suyu iyi yönetmemiz lazım. Su olmazsa balıklar göç edemez. Bir diğer konu ise kirlilik. Bu kadim canlının varlığını sürdürmesi için akarsuları kirletmemek gerekir. Bu anlamda tüm ilçelere arıtma tesislerinin kurulması önemli."

35 yıldır Van Gölü'nde balıkçılık yapan Fuat Çelik de üç aydır limanda beklettikleri teknelerini av sezonu öncesi onardıklarını dile getirdi.

Bereketli bir sezon beklediklerini vurgulayan Çelik, "15 Temmuz'da av yasağımız kalkıyor. Teknelerimizi onardık, ağları düzenledik. Birkaç gün sonra sezona başlıyoruz. İlk ağları göle bırakacağız. Av yasağı döneminde inci kefali iyi korundu. Akarsularda balık bolluğu vardı. İnşallah gölde de bereketli bir sezon geçiririz. Şimdiden sezona hazırız." dedi.

"Umarız bereketli bir yıl olur"

Balıkçı Önder Güler de "Üreme döneminde balığımız iyi korundu. Yasak dönemi bu anlamda verimli geçti. Uzun bir aranın ardından gölde 'vira bismillah' diyeceğiz. Birkaç gündür hazırlıklarımızı yapıyoruz. Teknelerimizi boyadık, eksiklerimizi tamamladık. Umarız bereketli bir yıl olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'nde İnci Kefali Göçü Tamamlandı, Av Yasağı Sona Eriyor - Son Dakika

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