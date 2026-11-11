Van Gölü'ndeki ekolojik riskleri araştıran Gökdere'nin çalışması COP31'de sunulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van Gölü'ndeki ekolojik riskleri araştıran Gökdere'nin çalışması COP31'de sunulacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Van Gölü\'ndeki ekolojik riskleri araştıran Gökdere\'nin çalışması COP31\'de sunulacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Van Gölü\'ndeki ekolojik riskleri araştıran Gökdere\'nin çalışması COP31\'de sunulacak
Haber Videosu

Van YYÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Feray Gökdere'nin Van Gölü'ndeki oksijen dengesi, ötrofikasyon riski ve mikroplastik kirliliğini ele alan çalışması COP31'de sunulacak. Gökdere, gölde termal tabakalaşmanın arttığını belirterek düzenli izleme hedefliyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Feray Gökdere, Van Gölü'ndeki oksijen dengesi, ötrofikasyon riski ve mikroplastik kirliliğini ele aldığı bilimsel çalışmasını, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) katılımcılara sunacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen COP31'in 16 Kasım gündeminde Dr. Öğr. Üyesi Gökdere'nin "Van Gölü'nde Çözünmüş Oksijen Dinamikleri, Ötrofikasyon Riski ve Mikroplastiklerin Su Kolonundaki Dağılımının İzlenmesi" başlıklı çalışması ele alınacak.

Van Gölü'ndeki çözünmüş oksijen miktarı, sıcaklık değişimleri, besin tuzları ve su tabakalaşmasını inceleyen, istasyonlarda aylık ölçümler yaparak mikroplastiklerin yüzey, orta ve derin su katmanlarındaki dağılımını araştıran Gökdere, göldeki çevresel risklerin belirlenmesi ve gölün ekolojik durumunun uzun vadeli izlenmesine yönelik çalışmalara katkı sunmayı hedefliyor.

Çalışmanın COP31 gibi uluslararası bir platformda gündeme gelmesinin Van Gölü'nün karşı karşıya olduğu çevresel tehditlere dikkat çekilmesi, bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi ve risklere yönelik çözüm önerilerinin uluslararası düzeyde gündeme taşınması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

"Termal tabakalaşma sürecinin arttığını gördüm"

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne de katılan Gökdere, AA muhabirine, sadece bölge için değil, ülke ve dünya için de büyük önem taşıyan Van Gölü'yle ilgili 2005'ten bu yana sahada aktif olarak çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

İklim değişikliğinin etkilerinin son yıllarda daha belirgin hissedilmesiyle Van Gölü'nde de önemli değişimlerin yaşandığını ve bu sürecin devam ettiğini belirten Gökdere, göldeki değişimlerin herkes tarafından gözlemlenebildiğini, özellikle kıyı şeridinde ciddi su çekilmelerinin yaşandığını ifade etti.

Gölde gözle görülemeyen değişimlerin de yaşandığına dikkati çeken Gökdere, şunları kaydetti:

"Maalesef artan atıklar, Van Gölü'ne doğrudan ulaşan insan kaynaklı ya da fabrika kaynaklı atıklar, hiç fark etmez, bir şekilde Van Gölü'ne dökülen, boşaltılan tüm atıklar Van Gölü'nü şu an hayati bir tehlikeyle karşı karşıya getirdi. 2006-2008 yılları arasında Van Gölü'nün su kolonunda oksijen ve sıcaklık ölçümleri yapılıyordu. Yıllar içinde bile termal tabakalaşma dediğimiz sürecin arttığı gözlemleniyordu. Üstelik o dönemlerde göl seviyesi bu kadar düşük değildi. 2008'den sonra uluslararası bir proje kapsamında bu çalışmalar yapıldı. Bu tarihten sonra bu kadar detaylı çalışmalar gerçekleştirilmedi. Kıyıda, lokal olarak benim gözlemleyebildiğim ve elimdeki cihazlarla ölçüm yapabildiğim noktalarda termal tabakalaşma sürecinin arttığını gördüm. Bu durum, kirlilikle ve hava sıcaklığının artmasıyla bizi ötrofikasyon sürecine götürüyor. Yani bir gölün artık kurumaya, çekilmeye ve sağlıksız bir hale gelmeye başlaması, tüm ekolojiyi etkileyecek bir döngüye girmesi anlamına geliyor. Şu an elbette felaket senaryoları yazmıyoruz ancak bunun bilimsel anlamda çok ciddi bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Buradan yola çıkarak bir çalışma gerçekleştirmeyi düşündük."

"Çalışmayı COP31'e taşımaya karar verdik"

Çalışmayı ulusal ve uluslararası platformlarda paylaştıklarını, projenin önemini COP31'de de anlatmak istediklerini ifade eden Gökdere, Van Gölü'nü temizlemek için önemli çalışmaların yapıldığını ancak bunların etkisini ölçen bir sistemin bulunmadığını vurguladı.

Gölün ne kadar temizlendiğinin ve geri dönülemez bir noktaya ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi için düzenli izleme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Gökdere, "Biz de gölün her tarafını kareleme yöntemiyle, belirli kilometre aralıklarıyla taramaya karar verdik. Hem mikroplastik hem termal tabakalaşma hem de dip su kolonunun oksijenlenmesi açısından gerçekleştireceğimiz çalışmayı COP31'e taşımaya karar verdik. YÖK çalışmayı kabul etti. Önümüzdeki hafta çalışmamızı COP31'de sunacağım." diye konuştu.

Van Gölü'nün yaklaşık 600 bin yıllık geçmişiyle tarihsel ve bilimsel açıdan önemli bir laboratuvar niteliği taşıdığını anlatan Gökdere, doktora ve yüksek lisans tezlerini göl üzerinde hazırladığını, bazı öğrencilerinin de tez çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"İklim değişikliğinin en sert etkilerinin hissedileceği yerler buralar olacak"

Bu yıl Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği Programı aracılığıyla uluslararası projelerde yer alma ve farklı ülkelerden bilim insanlarıyla görüşme fırsatı bulduğunu dile getiren Gökdere, şunları kaydetti:

"Burası dünyanın en büyük sodalı gölü. Aynı zamanda termal açıdan ve kapalı alan bakımından da dünyanın en büyük dördüncü gölü. Bu nedenle iklim değişikliğinin en sert etkilerinin hissedileceği yerler buralar olacak. Bu özelliklerinden dolayı ICDP PaleoVan Projesi kapsamında gölde sondaj çalışması yapıldı ve geçmiş iklim değişiklikleriyle volkanizma ve tektonizma faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Bu nedenle Van Gölü'ne sahip çıkmalıyız. Ben de bu yoldan ilerleyerek hem memleketime hem de bilime bir katkım olmasını istedim."

Kaynak: AA
Yerel HaberlerVan GölüGüncelCOP31ÇevreYaşamVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Amedspor transferde çıldırdı Hedefte dünya yıldızı var Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
Babasının kullandığı kamyonda can verdi Henüz 20 yaşındaydı Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı
11 aylık bebek diri diri gömüldü 24 saat sonra sağ bulundu 11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu
Ortaklık cinayetle bitti 20 bıçak darbesine “Bir anlık sinir“ dedi Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi
Eğlence mekanına silahlı saldırı Gencecik adamı hayattan kopardılar Eğlence mekanına silahlı saldırı! Gencecik adamı hayattan kopardılar
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi Akaryakıtta çifte indirim müjdesi
Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni detay Tutanakta 38 dakikalık sır Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni detay! Tutanakta 38 dakikalık sır
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:50
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
11:41
Erdoğan, Ursula von der Leyen’i böyle karşıladı: Maşallah, how are you
Erdoğan, Ursula von der Leyen'i böyle karşıladı: Maşallah, how are you?
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti
11:04
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu
Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
10:43
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 12:31:37. #7.13#
SON DAKİKA: Van Gölü'ndeki ekolojik riskleri araştıran Gökdere'nin çalışması COP31'de sunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android