Van Gölü'ndeki İnci Kefallerinin Göçü - Son Dakika
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Van Gölü'ndeki İnci Kefallerinin Göçü

Van Gölü\'ndeki İnci Kefallerinin Göçü

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğu devam ediyor. İnci kefalleri, üreme döneminde yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç ederken karşılarına çıkan engelleri zıplayarak aşıyorlar. Bu göçü izlemek için her yıl binlerce yerli ve yabancı turist Van'ın Erciş ilçesine geliyor. Son yıllarda su debilerindeki düşüş nedeniyle üreme sezonu sağlıklı geçmeyen inci kefalleri için umutlu bekleyiş sürüyor.

14.05.2024 12:27
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Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğu devam ediyor.

Göle kıyısı bulunan yerleşim yerlerinde binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefalleri, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç ediyor.

Bu süreçte avlanması yasaklanan inci kefalleri, karşılarına çıkan engelleri zıplayarak aşıyorlar.

Balıkların akıntıya karşı verdiği mücadeleyi izlemek için her yıl Van'ın Erciş ilçesine gelen binlerce yerli ve yabancı turist, İnci Kefali Tabiat Parkı'nda bu yolculuğa tanıklık ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, binlerce inci kefalinin her yıl nisan ve temmuz ayları arasında sürüler halinde göle dökülen tatlı sulara göç ettiğini söyledi.

Bu mevsimin şölen havasında geçtiğini belirten Akkuş, şunları kaydetti:

"Van Gölü'ndeki inci kefalleri, artık derelere girmeye ve akarsuların yukarı kesimlerine doğru çıkmaya başladı. İnci kefali bir anda akarsulara girmiyor. Tatlı suyla tuzlu su arasında geçiş yaparken fizyolojik uyum için belli bir süre dere ağızlarında bekliyor. Fizyolojik uyum süreci sona eren incik kefalleri akarsuların yukarı kesimlerine doğru çıkmaya başladı. Akarsularda üremelerini gerçekleştiren inci kefalleri anavatanları olan Van Gölü'ne tekrar dönüyor. Ümit ediyoruz ki üreme sezonu başarılı geçer. Çünkü son 4 yıldır su debilerindeki düşüş nedeniyle üreme sezonu sağlıklı geçmemişti."

Şu anda balıkların boylarından kat kat yüksek kayaları aşarak akarsuların yukarı kesimlerine doğru göç ettiğini anlatan Akkuş, bütün insanları bu muhteşem yolculuğu seyretmeye bekledikleri aktardı.

Çorlu'dan gelen Kazım Çelebi ise "Balıkların suyun tersine yüzmesini ve martıların balık avlamasını izlemeye geliyoruz. Her yıl göçü görmek için binlerce yerli ve yabancı turist ilçeye geliyor." diye konuştu.

Ağrı'dan gelen Nimet Aka da inci kefallerinin göç zamanında akıntıya karşı yüzmesinin eşsiz bir manzara oluşturduğunu belirtti.

Herkesin bunu görmesi gerektiğini ifade eden Aka, "İlk defa inci kefallerinin göçünü İzledim. Martıların balıkları avlaması inanılmaz bir görüntü oluşturuyor." dedi.

Kaynak: AA

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