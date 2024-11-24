Van, Hakkari ve Bitlis'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı - Son Dakika
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Van, Hakkari ve Bitlis'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı

Van, Hakkari ve Bitlis\'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı

Van, Hakkari ve Bitlis'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlama programları düzenlendi.

24.11.2024 15:20
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Van, Hakkari ve Bitlis'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlama programları düzenlendi.

Van'da, Valilik bahçesindeki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu program, Van Devlet Tiyatrosu salonunda devam etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Van Valisi Ozan Balcı, öğretmenlerin memleketin ve milletin aydınlatıcıları olduğunu söyledi.

Devletin bütün imkanlarının eğitim camiasının emrinde olduğunu belirten Balcı, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, memleketimize ve milletimize emek veren, ülkemizin bugünlere gelmesini sağlayan ve insanlarımıza katkı sağlayan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." dedi.

Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da öğretmenlerin, Türk milletinin milli varlığını ve geleceğini inşa ettiğini ifade ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Göreve yeni atanan öğretmenlerin yemin etmesinin ardından program, oratoryo gösterisi, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin ve yarışmalarda derece giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

Programa, Vali Yardımcıları Önder Koç ile İbrahim Gültekin, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Hakkari

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen öğretmenler ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ile "Başöğretmen Atatürk", "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun" pankartları ile Valilik binasına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Valilik önünde Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan programda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda konuşan Yılmaz, öğretmenlik mesleğinin önemine değindi.

Her zaferin ardında bir dua, her galibiyetin gerisinde bir bilgi ve her fethin ruhunda elleri öpülesi devrin öğretmenlerinin yer aldığına vurgulayan Yılmaz, "Tüm paydaşlarımızla karanlığı aydınlığa çevirmek için şehit düşen Ayşenur, Aybüke ve Necmettinlerin miraslarına sahip çıkmaya ve yeni Eren Bülbülleri, Sabri'leri ve Ömer Halisdemirleri yetiştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Şiirlerin okunduğu, öğretmenlerden oluşan koronun sahne aldığı program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Abdülkadir Işık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Bitlis

Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Vali Ahmet Karakaya, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki önemli ünvan taşıdığını söyledi.

Bunlardan birinin "Başkomutan", ikincisinin de "Başöğretmen" ünvanları olduğunu ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Bizim bütün medeniyet genlerimiz, geleneğimiz eğitime önem vermek üzerine kuruludur. Bu milletin daha güçlü olmasına ayağa kalkmasına sadece ülke vatandaşlarının değil bütün mazlum milletlerin ihtiyacı var. Öğretmenlerimizin omuzlarında iyi bir donanımla yetişmiş gençlerimizin ülkemizi bayrağımızı çok daha yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyoruz."

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesinin ardından program, oratoryo gösterisi, müzik dinletisi ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van, Hakkari ve Bitlis'te '24 Kasım Öğretmenler Günü' kutlandı - Son Dakika

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