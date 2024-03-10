Güncel

Yolu çığ tehlikesi nedeniyle uzun süredir kapalı olan Van'ın Bahçesaray ilçesinde karla kaplı kırsal mahallelerde yaşayanlar, ramazan için erzak depoladı.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen, kışın metrelerce karın bulunduğu Van-Bahçesaray kara yolu, çığ riskine karşı 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı tutuluyor.

Ulaşımın Bitlis'in Hizan ilçesindeki yüksek rakımlı dağların arasından geçen alternatif yoldan sağlandığı ilçeye 6 saat süren zorlu yolculuğun ardından gidebilen Bahçesaraylılar, ağır kış koşullarıyla mücadele ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu kırsal mahallelerde zor şartlarda yaşayan vatandaşlar günlerini, et ve sütünden yararlandıkları küçükbaş hayvanlarına bakarak geçiriyor, karla kaplanan evlerinin çevresinde ve damlarda biriken karı temizliyor.

Bugünlerde ramazan telaşı yaşayan vatandaşlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolların sürekli kapanmasını göz önünde bulundurarak, ramazan boyunca tüketecekleri yiyecekleri hazırlıyor.

Sabah saatlerinde minibüslerle ilçe merkezine gelen vatandaşlar, ailelerine bir süre yetecek kadar gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini aldıktan sonra yeniden karlı dağ yollarını aşarak mahallelere dönüyor.

Yöredeki kadınlar da bir yandan ev işlerini yaparken diğer yandan iftar ve sahurun vazgeçilmezi lavaş ve cevizli çöreği hazırlamak için tandır başında mesai yapıyor.

Bozulmaması için sonbaharda toprak altında muhafaza edilen kışlık elmaları da uzun uğraşlar sonucu çıkaran Bahçesaraylılar, heyecanla ramazanın gelmesini bekliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de ilçeyle ulaşımı sağlamak için karla mücadelesini sürdürüyor.

"Ramazan boyunca yetecek erzak aldık"

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Özbeyli Mahallesi'nde yaşayan Nebi Riyal, AA muhabirine, bölgede kışın yoğun kardan dolayı çileye dönüştüğünü söyledi.

Kışın çok zorluk yaşadıklarını anlatan Riyal, "Burası ilçenin en uzak köyü. Burada yaşayanlar sonbaharda tüm hazırlıklarını yapıyor. Yollar kapandığı için erzaklarını depoluyorlar. Yollar açılıyor ama kar ve tipi nedeniyle sürekli kapanıyor. Yolumuz bazen uzun süre kapalı kalıyor. Bu sene de ramazan öncesi hazırlıklarımızı yaptık. Koyun kestik. Ramazan boyunca yetecek erzak aldık. İlçeye uzak olduğumuz için ramazan boyunca bir kez gidebiliyoruz. Hasta olunca helikopter gelip alıyor." diye konuştu.

Besicilik yapan Rıdvan Şatır, "Burada kışın hayat çok zor geçiyor. Rakım çok yüksek. Dağların eteğinde olduğumuz için çok kar yağıyor. Beş metreye kadar kar yağdığı oluyor. Elektrik kesilince evlerde bir araya gelip sohbet ediyoruz. Burada doğal bir hayat var. Kimsenin telefonla uğraşmadığı güzel bir ortam var. Ramazan başlamadan hazırlıklarımızı yaptık. İftarlık ve sahurluklar yapıldı. Herkes minibüsle ilçeye giderek erzakını aldı." dedi.

Bahattin Temur da "Her yer kar. Çok zor şartlarda yaşıyoruz. Yolumuz sürekli kapanıyor. Biz de ilçeye geldiğimizde yüklü miktarda erzak alıyoruz. Torbayla gıda alıyoruz. Şartlarımız böyle. En büyük zorluğumuz yollar. Kar çok, çığ tehlikesi var." ifadelerini kullandı.

Yer altında sakladıkları elmaları ramazan öncesi çıkaran Arvas Mahallesi Muhtarı Hidayet Arvas ise "Sonbaharda elmalarımızı toprak altında saklıyoruz. Hem bozulmuyor hem de tadı güzel oluyor. Kışın da toprak altından çıkarıyoruz. Bu sene ramazan kışa denk geldi. Ramazan için elmalarımızı çıkardık." şeklinde konuştu.

Kırsal mahallelere kesintisiz ulaşım için çaba gösteren karla mücadele ekibinin şefi Abdullah Karca, bölgede kar yağışının uzun süre devam ettiğini söyledi.

İlçeye bağlı 77 mahalle ve mezra yolunu açmaya çalıştıklarını anlatan Karca, "Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için gece gündüz yollardayız. Hastalarımız oluyor, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Zaman zaman sis nedeniyle görüş mesafesi sıfıra kadar düşüyor. Çığ tehlikesi oluyor. Ramazan öncesi ulaşımı açık tutmak için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.