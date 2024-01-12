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Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Geçidi yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı - Son Dakika
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Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Geçidi yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu. Buzlanmanın da yaşandığı geçitte ulaşım aksarken, birçok TIR ve araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

12.01.2024 - 18:26,  Güncelleme: 18:27
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VAN'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı. Çoğu TIR, onlarca araç bölgede mahsur kaldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu. Buzlanmanın da yaşandığı geçitte ulaşım aksarken, büyük bölümü TIR, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Mahsur kalan araçların sürücüleri, ekipler tarafından Doğubayazıt-Çaldıran yolu üzerindeki dinlenme tesislerine götürüldü. Yolun açılması için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Van\'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Geçidi yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı
Kaynak: DHA
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