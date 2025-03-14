Van'ın Tarihi Güzellikleri Gece Işıklandırma ile Göz Kamaştırıyor - Son Dakika
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Van'ın Tarihi Güzellikleri Gece Işıklandırma ile Göz Kamaştırıyor

Van'ın turistik yerleri olan Van Kalesi, Hoşap Kalesi ve Akdamar Adası, yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla gece oldukça etkileyici bir görünüme kavuşturuldu. Tarihi eserler ve doğal güzellikler, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

14.03.2025 14:09
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Van'ın tarihi yerleri gece bir başka güzel

VAN - Van'ın önemli turistik alanlarından biri olan, birçok medeniyetten izler taşıyan ve kente gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden Van Kalesi, Akdamar Adası ile Hoşab Kalesi ışıklandırma çalışmasıyla şehre ayrı bir görünüm kazandırdı.

"Van Kalesi, yenilenen ışıklarıyla yeni bir görünüme kavuştu"

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Van'ın en önemli tarihi eserlerinden biri olan Van Kalesi yapılan ışıklandırma ile yeni bir çehreye büründü.Eski Van Şehri'nin ayağa kaldırılması çalışmaları devam ederken görkemli yapısı, tarihi eserleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Van Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmasıyla ışıklandırıldı. Türkiye'nin doğusunda yer alan ve ziyaretçilerine nefes kesici bir manzara sunan bu tarihi yapı, Van Gölü'nün hemen yanında, Van şehrinin kalbinde bulunuyor. Van Kalesi, Urartular dönemine ait ve bu da kalenin 9. yüzyıla kadar uzanan bir tarihi olduğunu gösteriyor. Van Kalesi içerisinde günümüzde birçok tarihi eser yer alıyor. Bunların içerisinde mezar, Urartular dönemine ait eski yazıtlar ve kilise öne çıkıyor. Kale içerisinde bulunan yazıtların Urartulara ait dil olan Urartuca yazılmış olması da dilin özelliklerini incelemek için eşsiz bir belge sunuyor. Van Kalesi, şehrin hakim noktasında yer aldığı için manzarası ile birçok kişiyi kendine hayran bırakıyor.

M"Şato planlı Hoşab Kalesi gecede ayrı bir güzel"

Van- Hakkari kara yolunun 60. kilometresinde yüksek kayalıklar üzerine kurulu 'kartal yuvası' görünümlü ve dünya genelindeki 17 şato planlı kaleden biri olan Hoşap Kalesi, yerli ve yabancıların büyük ilgisini çekiyor. Geçmişi itibariyle Urartu Devletine kadar uzanan kale, Osmanlı Devletine tabi Mahmudi Beyleri'nin yaptırdığı ihtişamlı şekliyle günümüze kadar ulaştı. Sarp bir yamaç üzerinde bulunan bölgenin dikkat çeken sembol yapısı, geçtiğimiz yılda Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle restoran çalışmalarına başlanmıştı. Restore çalışmaları kapsamında ışıklandırılan kale, akşam saatlerinde tüm ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Gecenin karanlığında kilometrelerce uzaklıkta bile adeta bir yıldız gibi parlayan kale, son haliyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"Akdamar Adası'nın gece görüntüsü adeta büyülüyor"

Van Gölü'nün ortasında yer alan Akdamar Adası, aynı zamanda üzerinde yer alan kilise ile de birçok turistin odak noktası oluyor. Akdamar Adası'nda, 10. yüzyılda Ermeni Kralı I. Gagik tarafından inşa edilen ve aynı zamanda Surp Haç Kilisesi olarak bilinen Akdamar Kilisesi, tarihe ve kültürel alana ilgi duyan herkesi kendisine çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Valilik tarafından yapılan çalışma sonucunda adanın güneş enerjisi sistemiyle aydınlatılması, adanın gece görüntüsünü büyüledi. Aydınlatma sistemiyle kilise ve çevresi gece boyunca muhteşem bir şekilde ışıklandırılmaktadır. Bu da adanın yerli ve yabancı turistler arasında popüler bir turistik mekan haline gelmesini sağlamıştır.

Kaynak: İHA

Akdamar Adası, Van Kalesi, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'ın Tarihi Güzellikleri Gece Işıklandırma ile Göz Kamaştırıyor - Son Dakika

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