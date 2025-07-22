Van Kedisi Sahiplendirme Projesi Büyüyor - Son Dakika
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Van Kedisi Sahiplendirme Projesi Büyüyor

22.07.2025 11:20
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 5 yılda 750 Van kedisini sahiplendirdi. Yeni yavrular da bekleniyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde koruma altında tutulan kedileri, 5 yılda yaklaşık 750 aile sahiplendi.

Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi tüyleri ve farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerleri arasında yer alan Van kedisinin neslinin korunması ve orijinal formuna yakın hayvan sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Damızlık kedilerden faydalanılarak her yıl yeni yavruların yetiştirildiği merkezde, "Her Eve Bir Van Kedisi" projesi kapsamında sahiplendirme çalışmaları da yürütülüyor.

Proje kapsamında 5 yılda farklı illerden talep eden 750 aileye Van kedisi sahiplendirildi. Bu yıl da ilk doğumlardan elde edilen 75 yavrudan 50'sinin hayvansever ailelere verilmesi amaçlanıyor.

Adı, ırkı, cinsiyeti, göz rengi, doğum tarihi, kuyruk özelliği, rengi, işitme durumu, kimlik ve çip numarasının yazıldığı "uluslararası sağlık karnesi" çıkarılan kediler, aşıları yapıldıktan sonra belirlenen ücret karşılığında sahiplerine teslim ediliyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yılda 3 parti şeklinde doğum yaptırdıklarını söyledi.

Birinci parti doğumlarda elde edilen yavruların sahiplendirme aşamasına geldiğini belirten Kaya,"Şu anda merkezimizde bu senenin ilk partisinde 75 yavrumuz var. Bunun bir kısmını sahiplendireceğiz. Yani ücretli sahiplendirmeler bugün itibarıyla başladı. Onun için Van kedisini gerçekten seven, sahiplenebilecek aileleri bekliyoruz." dedi.

"Düzgün, huzurlu bir ev ortamı arıyoruz"

Kedileri sahiplendirirken bazı kriterlere önem verdiklerini vurgulayan Kaya şunları kaydetti:

"Biz ciddiyet, düzgün, huzurlu bir ev ortamı arıyoruz. Van kedisinin kıymetini bilecek insan arıyoruz. Bizim birinci kriterimiz budur. Sahiplenmek isteyenler buraya gelebiliyor veya burada bir tanıdıkları varsa önce bizimle ön görüşme yapıp onay aldıktan sonra buradaki bir akrabaları vasıtasıyla alabiliyorlar. Görevlimiz havaalanına götürüp talep eden kişilere gönderebiliyor. Bu kriterlerin bir tanesi de çok cüzi bir ücretlendirme var. O da aslında aradığımız kriterlerden bir tanesi. Satış anlamında bir mantığımız yok ama ciddiyet anlamında bir kriter olarak cüzi bir ücret talep ediyoruz. Burada kimlik kartı, seyahat belgesi veriliyor. Dolayısıyla rahatlıkla Türkiye'nin her yerine gidip orada Tarım ve Orman Bakanlığına kaydını yaptığı sürece bir sıkıntı olmayacak."

"Her gün büyüyen bir Van kedisi ailesi var"

Kaya, bu yılın yeni yavrularını sahiplendirmeye başladıklarını ifade ederek "Önce kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. İhtiyaç fazlası olanları sahiplendiriyoruz. Türkiye genelinde 'Her Eve Bir Van Kedisi' projesi çalışmamız var. Buranın imkanlarının el verdiği ölçüde yılda 100-150 aileye Van kedisi sahiplendiriyoruz. Her sene büyüyen bir Van kedisi ailesi var. Bunu da biz bütün Türkiye'ye yayılma açısından stratejik bir hedef olarak belirliyoruz. 5 yıldır yaklaşık 750 aileye Van kedisi verdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Kedisi Sahiplendirme Projesi Büyüyor - Son Dakika

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