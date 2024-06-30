Van Kültür Yolu Festivali'nde Fotoğrafçılık ve Müzik Etkinlikleri

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde festivalin ilk gününde "Van Fotoğrafçılar Maratonu" düzenlendi.

Programda yarışma için başvurularını yapan profesyonel ve amatör fotoğrafçılara kentin farklı noktalarındaki doğal güzelliklerle ilgili bilgi verildi.

Ardından TFSF Başkanı Sefa Ulukan'ın moderatörlüğünde yapılan "Fotoğraf Sanatında Uluslararası Örgütlenme" konulu söyleşide, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Riccardo Busi, bir konuşma yaptı.

Sanatseverler de Busi'ye ait fotoğrafların yer aldığı "Seyahatlerden" konulu fotoğraf sergisini gezerek eserleri inceledi, "Van Faunasının Turizme Etkisi" başlıklı fotoğraf gösterisini izledi.

Festival çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da Akdamar Adası'nda konser verdi, Kent Meydanı'nda ise "Van Oturma Gecesi" etkinliği yapıldı.

Neyzen Burcu Karadağ, "Ney in Ethno Jazz" adlı konseriyle müzikseverlerle buluşarak sevilen parçalarını seslendirdi.

Çocuklar da Atatürk Kültür Parkı'nda kurulan Çocuk Köyü'nde düzenlenen renkli aktivitelerle eğlenceli anlar yaşadı.