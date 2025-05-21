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Van Müzesi Ziyaretçileri Tarihe Taşıyor

Van Müzesi Ziyaretçileri Tarihe Taşıyor

Van Müzesi, 2.551 sergilenen eserle geçmişe yolculuk sunarak 100 bin ziyaretçiye ulaştı.

21.05.2025 11:20
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Van Müzesi, teşhirdeki 2 bin 551 eserle ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor.

"Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında 13 bin metrekaresi kapalı 50 bin metrekare alana inşa edilen müze, Van'ın yanı sıra bölge illerinin de geçmişine ait önemli eserleri bünyesinde barındırıyor.

Çağdaş müzecilik anlayışıyla tasarlanan müzede başta Urartular olmak üzere, Roma, Bizans, Selçuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemlerine ait 43 bin 11 eserden 2 bin 551'i sergileniyor.

Urartu eserleri bakımından "dünyanın en zengin müzesi" olarak nitelendirilen müze, tarihi eserlerin yanı sıra medeniyetlerin yaşam tarzına, savaşlarına ilişkin canlandırma bölümleriyle ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Kronolojik sıralamaya göre düzenlenen koridorları ile Van Kalesi, Eski Van Şehri ve Akdamar Kilisesi gibi tarihi yapıların minyatürlerinin yer aldığı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı ocaktan bu yana 100 bine ulaştı.

Müze Müdürü Bülent Demir, AA muhabirine, her yıl 18 Mayıs'ta müzelerin toplumdaki işlevi ve önemiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çağdaş müzecilik anlayışı kapsamında tasarlanarak toplumun hizmetine sunulan müzenin zengin eser koleksiyonuyla öne çıktığını belirten Demir, şöyle devam etti:

"Paleolitik Dönem'den günümüze değin kesintisiz bir yerleşime sahne olmuş bölgemizdeki medeniyetlerin bize miras bıraktığı eserler, müzemizde çağdaş müzecilik anlayışı kapsamında sergi ve sunumlarla ziyaretçilerimize aktarılmakta. Müze envanterine kayıtlı 43 bin 11 eser bulunuyor. Bu eserlerimizden 2 bin 551'i sergilenmektedir. Birçok medeniyetin hüküm sürdüğü bu coğrafyada bizlere miras kalan bu eserler müzemizde çağdaş anlayışa uygun sergileme ve sunum teknikleriyle işlevlendirilmiş olup kültür ve sanatın toplumla buluşmasına olanak sağlamıştır. 2025'te müzemiz ve bağlı ören yerlerini yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti."

"İnanılmaz güzel"

Müzeyi ziyaret eden İpek Uğural ise " Ankara'dan akrabalarımızı ziyarete geldik. Gelmişken bu kadar güzel bir müzeyi de kaçırmak olmazdı. Burası birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir il. Çok merak ediyorduk, hakikaten inanılmaz güzel. Çok çeşitli eserler var. Birçoğu özünü kaybetmeden çıkarılmış. Çok keyifli bir gezi oldu." dedi.

Kütahya'dan gelen Mustafa Parlak da "Gezimizin son günü müzeye geldik. Burada güzel kalıntılar var. Birçok eser Urartular döneminden kalma. Van'a gelen herkese, burayı görmelerini tavsiye ederim. Sonuçta tarihi yerler kültürel mirasımız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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