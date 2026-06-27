Vahap Seçer: Mersin, Türkiye'nin özetidir

(MERSİN)- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ile Mersin Vanlılar Dayanışma ve Kültür Derneği yönetimini ağırladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ile Mersin Vanlılar Dayanışma ve Kültür Derneği yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette; Van TSO Meclis Başkanı Turan Avcı, Mersin Vanlılar Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Murat Karahan, Van TSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile Mersin Vanlılar Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleri yer aldı.

"MERSİN, TÜRKİYE'NİN BİR ÖZETİDİR"

Van TSO heyetini ve Vanlı hemşehrileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Seçer, Mersin'de 30 binden fazla Vanlı yurttaşın yaşadığını belirtti. Mersin'in, Türkiye'nin özetini bünyesinde taşıyan bir kent olduğunu vurgulayan Seçer, kentte ülkenin her köşesinden yurttaşın yaşadığını ve renklerle dolu olduğunu dile getirdi. Birleştirici ve bütünleştirici olmayı hedef edindiklerini kaydeden Seçer, "Her birimizin kimliği, etnik yapısı ve inancı onurudur, şerefidir. Bu kadim coğrafyada bir çatı altında binlerce yıldır kardeşçe yaşanabildiyse, bundan sonrası için de bu yaşamın zeminini hazırlayalım" dedi. Orta Doğu coğrafyasında ve dünyada yaşanan değişimlere değinen Seçer, Türkiye'nin bölgede en kadim geçmişi ve devlet deneyimi olan birkaç önemli ülkeden bir tanesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin demokrasi deneyiminin 100 yıldan fazla süreye dayandığını ifade eden Seçer, içinde bulunulan dönemde demokratik koşulların sağlanamamasının ülkede yaşanan en temel sorunlardan biri haline geldiğini söyledi. Geçmişten dersler çıkararak geleceğin kurgulanması gerektiğini belirten Seçer, Mersin'in bu düşünce ile yönetildiğini söyledi. Seçer, "Mersin'de; Vanlı, Şırnaklı, Erzurumlu, Karadenizli, Egeli herkes yaşıyor ve mutlular. Bu düşünceyle yönettiğimiz için herkes mutlu" diye konuştu. Mersin'in Türkiye'nin her yerinden göç aldığından söz eden Seçer, son yıllarda dünyada yaşanan savaşlar nedeniyle kente Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa'dan da göçler geldiğini belirtti.

"YATIRIM VE İŞ BİRLİĞİ İÇİN TAM YERİNDESİNİZ"

Mersin'in yatırım ve iş birlikleri için isabetli bir nokta olduğunu dile getiren Seçer, kentte kurulacak iş bağlantılarının önemine değindi. Seçer, "Mersin'de iş ilişkisi kuracaksanız hangi sektörden olursanız olun bir bağlantı bulabilirsiniz. Diyelim ki Van'da gıda sektörüyle uğraşıyorsunuz ve Mersin'e geldiniz işte tam yerine geldiniz. Sanayici olarak geldiyseniz tam yerine geldiniz çünkü muazzam gelişen bir sanayi yapısı var. Tarımla uğraşıyorsanız yine aynı şekilde. Lojistik de bütün bu sektörlerin yarattığı devasa bir alan olarak Mersin'de bulunuyor. İstanbul'dan sonra en büyük araç filosunun olduğu yer Mersin'dir. Biz Türkiye'nin en yüksek vergi ödeyen ilk 7 kentinden biriyiz" ifadelerini kullandı. Van TSO heyetinin Kampüs Mersin ve Garaj Mersin ziyaretine değinen Seçer, iş dünyasını, sanayiyi ve üniversiteyi bir araya getirdiklerini belirterek çalışmaların bir vizyon etrafında yürütüldüğünü dile getirdi.

"HERKESİ BİR ARADA YAŞATMAK ZORUNDAYIZ"

Mersin'in çağın gelişimine ayak uydurarak ilerlediğini ve kentte kardeşlik ikliminin hakim olduğunu söyleyen Seçer, kentte birçok siyasi partinin milletvekili ile temsil edildiğini belirterek, "Mersin'de her siyasi görüş kendini bulabilir. Bizler Büyükşehir olarak siyasal aritmetiği gözeterek kimseyi kırmadan ve kavgaya meydan vermeden herkesi bir arada yaşatmak zorundayız. Belediye başkanlığı bu anlamda çok ağır ama aynı zamanda da önemli bir görevdir. Biz de bu görevi Mersin'de severek ve mutluluk duyarak yapıyoruz" dedi. Van TSO Meclis Başkanı Turan Avcı'dan gelen hizmetlere ilişkin soruya yanıt veren Seçer, yaşamı boyunca kazandığı deneyimlerle işini severek yaptığını ifade etti. Kimlik ya da siyasal görüş fark etmeksizin herkese hizmet götürdüklerini belirten Seçer, "Bir yere hizmet götüreceğimiz zaman siyasi görüş ayrımı yapmamak bizim şiarımızdır. İnsanlara riyakarlık değil samimiyet sunuyoruz. Bunlar olduğunda bu görevi çok daha rahat yapıyorsunuz. Vatandaşlar bizden memnun olduğu sürece biz daha da mutlu oluyoruz" diye konuştu.

"ÇOK KÜLTÜRLÜ KENT OLMAMIZ ÖNEMLİ"

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise Mersin Vanlılar Dayanışma ve Kültür Derneği'nin girişimiyle yeni bağlantılar kurmak amacıyla kentte ziyaretlerde bulunduklarından söz etti. Takva, "Mersin'de 30 binden fazla hemşehrimizin yaşadığını varsaydığımızda buna kayıtsız kalmak mümkün değildi" dedi. Mersin ile Van'ın şehir olarak birbirlerine olan benzerliklerinden bahseden Takva, "Türkiye'deki 33 büyükşehirden biri de Van. Özellikle yerel yönetimlerin dünyada yeni perspektif açısından gittikçe güçlendiği, karar alıcı mekanizmaların daha da yaygınlaştığı bir dönemde sizlerin yaptığı önemli görevlerin özellikle iş insanları açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kentlerin gelişmesi, büyümesi ve kalkınmasının yerel yönetimlerinin bakış açısıyla doğrudan ilgili olduğunu ifade eden Takva, Mersin'in de Van'ın da bir deniz kenti olduğunu sözlerine ekledi. 'Garaj Mersin' ve 'Kampüs Mersin' projeleri için de Seçer'i tebrik eden Takva, merkezde bir söyleşi gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Takva, Mersin'in liman kenti olmasının en temel ayırt edici özelliklerden biri olduğunu belirterek, "Özellikle dünyayla bağlantılı olması, Türkiye'nin en büyük limanlarından birinin şehrinizde olması, tarım ve narenciyede ön plana çıkıyor olmanız ve en önemlisi de çok kültürlü bir kent olmanız çok değerli" dedi.

Ziyarette ayrıca Van TSO Meclis Başkanı Turan Avcı ile Mersin Vanlılar Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Murat Karahan da teşekkür ve temennilerini sunarak Mersin'de yürütülen çalışmalardan mutluluk duyduklarını belirttiler. Ziyarette Van TSO heyeti Seçer'e Van'ın yerel değerlerinden olan el dokuması kilim takdim etti.