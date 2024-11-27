Van ve Bitlis'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van ve Bitlis'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Van ve Bitlis\'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Van ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 158 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van'ın Bahçesaray ilçesi ile Bitlis'in bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.

27.11.2024 09:41  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Van'da 158 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van'ın Bahçesaray ilçesi ile Bitlis merkez ve Mutki, Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi.

Van'da dün akşam başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 60 mahalle ve 98 mezra olmak üzere 158 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler kent merkezinde de kar temizleme çalışması yaptı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray karayolu geçici olarak çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yağış nedeniyle Van'ın Bahçesaray ilçesi ile Bitlis merkez, Mutki, Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi. Ayrıca kurumlarda çalışan hamile ve engelli memurlar idari izinli sayılacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Bahçesaray, Bitlis, Güncel, Eğitim, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van ve Bitlis'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:37 İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas’tan geldi İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas'tan geldi
10:05 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti
10:02 Aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü İşte ilk sözleri Aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü! İşte ilk sözleri
10:00 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’Esad’’ çağrısı Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Esad'' çağrısı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
15:47 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu
15:44 UEFA’dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar UEFA'dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar
15:28 Instagram’a yeni özellik geliyor Instagram'a yeni özellik geliyor!
15:11 Sahnede fena düşen Sibel Can’ı 2 kişi zor kaldırdı Sahnede fena düşen Sibel Can'ı 2 kişi zor kaldırdı
15:11 Görüştü iddiası var: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Görüştü iddiası var: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
15:10 Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor
14:55 Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti
14:54 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı
14:54 Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 11:19:26. #1.13#
SON DAKİKA: Van ve Bitlis'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.