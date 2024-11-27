Van ve Bitlis\'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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VAN ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Van'da 158 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van'ın Bahçesaray ilçesi ile Bitlis merkez ve Mutki, Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi.

Van'da dün akşam başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 60 mahalle ve 98 mezra olmak üzere 158 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler kent merkezinde de kar temizleme çalışması yaptı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray karayolu geçici olarak çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yağış nedeniyle Van'ın Bahçesaray ilçesi ile Bitlis merkez, Mutki, Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi. Ayrıca kurumlarda çalışan hamile ve engelli memurlar idari izinli sayılacak.