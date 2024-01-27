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Van ve Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı - Son Dakika
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Van ve Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

Van ve Muş'ta düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, pankartlar açarak Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Muş'ta ise Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.

Van ve Muş\'ta İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları kınandı
27.01.2024 - 16:55,
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Van ve Muş'ta vatandaşlar, düzenledikleri yürüyüş ve basın açıklamasıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Kent Park'ta bir araya gelen vatandaşlar, "Refah Sınır Kapısı açılsın Gazze nefes alsın", "Filistin direnişi onurumuzdur" pankartları açtı, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Kazım Karabekir Caddesi'nden Kent Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık, Filistin'e destek sloganları attı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Garip Cesur, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 26 bin insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırılarda 359 bin evin zarar gördüğünü belirten Cesur, "2 milyon sivil saldırlar sonucu zorla göç ettirildi. Yiyecek ve barınağa muhtaç durumda. Tüm dünyanın gözü önünde İsrail terör devleti büyük bir soykırım gerçekleştiriyor. Filistin'e uyguladığı sistematik zulüm ve işgal tüm dünyaya rağmen gerçekleştiriliyor. Evler okullar, hastaneler bombalanıyor. Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail, bunları tüm dünyanın gözü önünde, saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe katılan Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Nevvaf Tekruri ise "Mescid-i Aksa işgal altında olduğu sürece İslam ülkeleri bilsin ki bütün ülkelerimiz işgal altındadır. Bugün burada sadece Gazze için toplanmadık. İşgal edilmiş bütün İslam toprakları için burada buluştuk. Mescid-i Aksa işgal altındayken hareketsiz kalmak caiz değildir. Gazze'deki kadınlar sizin kardeşlerinizdir, öldürülen çocuklar sizin çocuklarınızdır." diye konuştu.

Açıklamaya, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Abdulahat Arvas da destek verdi.

Muş

Muş'ta Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Vakıf üyesi Bülent Balkaya, yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

İsrail'in insanlığa, vicdana savaş açtığını ifade eden Balkaya, "Uluslararası Adalet Divanı'na Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından yapılan başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz. Başlayan bu sürece olan desteğimizi bir kez daha beyan ediyoruz. Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını ve adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Okullar, hastaneler, camiler ve evler tamamen ya da kısmen yıkılmış durumda. Gazze'nin alt yapısı tamamen çökmüş, açlık, susuzluk ciddi boyutlara ulaşmış." diye konuştu.

Kaynak: AA
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