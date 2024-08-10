Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nde Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Açıldı

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Her yıl binlerce İranlı turistin ziyaret ettiği Van'da turistlerle daha sağlıklı iletişim kurulması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde açılan Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrenci almaya başladı.

Birçok medeniyetin izlerini taşıyan, tarihi kaleleri, doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajı, kedisi ve Van Gölü ile bölgenin önemli merkezleri arasında bulunan Van, her yıl yüz binlerce İranlı turiste ev sahipliği yapıyor.

Başta resmi tatiller olmak üzere yıl boyunca Van'a gelen İranlı turistler, sektör temsilcileri, otelciler ve esnafla zaman zaman iletişim kurmakta güçlük çekiyor.

Van YYÜ'nün girişimleri ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla Edebiyat Fakültesi bünyesinde bu yıl açılan bölüm sayesinde sektörün ihtiyaç duyduğu Farsça bilen personel sıkıntısı giderilecek.

Bölüme yerleşecek 20 lisans öğrencisi, yeni akademik yılın açılışıyla eğitim almaya başlayacak.

"İki ülke arasındaki iletişimi artırmaya katkı sunmak istiyoruz"

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, üniversite olarak şehrin ve bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Van'ın her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yaptığını belirten Şevli, "İran ile büyük bir sınırımız var. Gürbulak, Kapıköy ve Esendere sınır kapılarında ticaret ve transit geçişler yapılıyor. İranlı turistlerin Van'a ilgisi her yıl artarak devam ediyor. Yoğun bir ilgi var." dedi.

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile üniversitedeki akademisyenlerin talebi üzerine bölüm açtıklarını anlatan Şevli, şunları kaydetti:

"Bölüm için gerekli öğretim üyesi sayısını tamamladık. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar hocamızın desteğiyle bölümümüzü açtık. 20 öğrenci eğitim görecek. Açtığımız bölümle ilimizde Farsçaya, Fars dili ve edebiyatına ilgiyi artırmayı amaçlıyoruz. Esnaf, tüccar, dış ticaretle uğraşanlar Farsça bilen kalifiye personele ihtiyaç duyuyor. İran ile ticaretimizi, turist sayısını, iki ülke arasındaki iletişimi artırmaya katkı sunmak istiyoruz. Üniversitemizin bölümleri, programları hızla büyüyor. Bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

"Herkesin Farsça bilmesini istiyoruz"

Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir de Van YYÜ'de Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılmasını sevinçle karşıladıklarını ifade etti.

Kentin tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle binlerce İranlı turiste ev sahipliği yaptığına dikkati çeken, Tunçdemir, şöyle devam etti:

"Kararı yerinde görüyor, destekliyoruz. Üniversitemizde yetiştirilecek kalifiye elemanlarla turizm altyapımız daha da güçlenecek. İranlı turistler yıl boyunca ilimizi tercih ediyor. Biz de öğrencilerden esnafa herkesin Farsça bilmesini istiyoruz. Sektörün her alanında, otellerde, turistlik mekanlarda, restoranlarda üniversite mezunu kalifiyeli personelimiz olursa turizmde daha çabuk ilerleriz. Üniversitemiz Farsçanın öğrenilmesi konusunda öncülük yaptı. Biz de turizmciler olarak İran konsolosluğu ile bir bankanın ilimize getirilmesi için çalışma yapacağız."

Mağaza yöneticisi Sevda Özgüner de "İlimize çok sayıda İranlı turist geliyor. Esnafa can suyu oluyorlar. Farsça bilen personele de çok ihtiyaç duyuyoruz. Üniversitemizin bu yönde bir adım atmasını çok önemli buluyoruz. Esnafımız ve turizmcilerimiz için çok faydalı olacak." diye konuştu.