Van YYÜ\'de lösemi tedavisi gören çocuklara gönüllü öğretmenlerden destek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde lösemi tedavisi gören çocuklar, bir yandan yaşama tutunmaya çalışırken diğer yandan da gönüllü öğretmenlerin desteğiyle eğitimlerini sürdürüyor.
Sağlık problemleri nedeniyle okula devam edemeyen ve hastanede yatarak tedavi gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklar için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van YYÜ arasında işbirliği yapıldı.
Yapılan işbirliği için gönüllü olan öğretmenler, eğitim öğretim sezonunun başladığı günden bu yana hafta içi her gün hastaneye gelerek oluşturulan sınıflarda çocuklara tüm branşlarda ders anlatmaya başladı.
Yaşama tutunmaya çalışan çocukların hastanede kaldıkları süreyi daha iyi değerlendirmelerini sağlamak isteyen öğretmenler, verdikleri eğitimle de derslerinden geri kalmamalarını sağladı.
Çocuklara moral vererek iyileşme süreçlerine katkı sunmaya çalışan öğretmenler, hastane yönetiminin ve doktorların da desteğiyle düzenledikleri etkinliklerle motivasyonlarını artırıyor.
"Karne döneminde ayrı bir sevinç yaşanıyor"
Hastane Başhekimi ve Çocuk Hematoloji, Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamuran Karaman, AA muhabirine, uzun süre tedavi olmaları gereken hasta çocukların eğitimlerinin aksamaması için çalışma yürüttüklerini söyledi.
Hastanede lösemi tedavisi gören çocuklara yaş gruplarına göre eğitim verildiğini belirten Karaman, şunları kaydetti:
"Van ve çevre 7 ilden merkezimize getirilen çocukları tedavi ediyoruz. Serviste yatırdığımız hastaların tedavileri uzun sürdüğü için eğitimlerinden de geri kalıyorlardı. Bunun önüne geçmek için 2014'te İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle iletişime geçtik. Görüşmeler neticesinde tüm branşlarda gönüllü öğretmenler, hastanemizde oluşturduğumuz sınıflarda ders vermeye başladı. Yaklaşık 10 yıl önce hayata geçirdiğimiz çalışmayla merkezimizde çocuklar hem tedavi oluyor hem de eğitimlerinden geri kalmıyor. Gönüllü öğretmenlerimizin şefkatli yaklaşımları, çabaları hastalarımızın moral ve motivasyonunu yükseltiyor. Bu da tedaviyi olumlu etkiliyor."
Her yıl yatarak tedavi gören hastaların eğitim almasını sağladıklarını anlatan Karaman, "Merkezimizde 10 yılda yaklaşık 140 çocuk tedavi olurken derslerinden de geri kalmadı. Karne döneminde ayrı bir sevinç yaşanıyor. Öğretmenler, çocuklarımızın karnelerini hastanede veriyor. Bize destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile gönüllü öğretmenlerimize teşekkür ederim." dedi.
"Çok azimli ve istekliler"
Sınıf öğretmeni Zeynel Barlas ise lösemi tedavisi gören çocukların üzülmemesi ve heveslerinin kırılmaması için mücadele ettiklerini dile getirdi.
Severek ve isteyerek projeye dahil olarak öğrencilere eğitim verdiklerini ifade eden Barlas, şöyle konuştu:
"İki yıldır hastanede çocuklara ders veriyorum. Geçen yıl eğitim verdiğim öğrencilerimin çoğu iyileşti. Taburcu oldular. Tedaviyle eğitimin bir arada verilmesi bazen zor oluyor. Çocuklar ilaç saatlerinde bazen zorlanıyor. Durumları iyiye gittikçe eğitimleri de verimli oluyor. 2, 3 ve dördüncü sınıfa giden 6 öğrencim var. Dersleri iyi. Çok azimli ve istekliler. Öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları için biz de destek olmaya çalışıyoruz. Hastane yönetimi ve personeli bize çok yardımcı oluyor. Destek veren herkese teşekkür ederim."
Müzik öğretmeni Ebru Özata da haftanın belli günleri hastaneye geldiklerini belirterek, "Öğrencilerimize gönüllü olarak müzik dersi veriyorum. Onlarla çalışmak eğlenceli. Gözlerindeki ışıltıyı görmek çok güzel. Çok meraklı, azimli ve yetenekliler. Tedavi saatleri dışında enstrümanlar da çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
"Derslerimizden geri kalmıyoruz"
Lösemi tedavisi gören 14 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Eren Cumali Avcı, bir an önce iyileşip okuluna gitmeyi, arkadaşlarıyla oynamak istediğini söyledi.
Öğretmenlerin hastaneye gelerek ders anlatmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Avcı, "Tedavim devam ediyor. Sürekli serum takılıyor. Hastane sınıfında ders görüyoruz. Okumayı seviyorum. Müzik derslerinde çok eğleniyoruz. Keyifli zaman geçiriyoruz. Derslerimizden geri kalmıyoruz. Doktorlar, hemşireler bize çok iyi bakıyor." diye konuştu.
Anne Kader Karakuş da 5 yaşındaki kızı Zümray'ın yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğünü belirterek, "Hastalığından önce anaokuluna kaydettik ama gönderemedik. Teşhisi 6 ay önce konuldu. Tedavisi sürüyor. Gönüllü öğretmenlerin hastaneye geldiğini duyunca çok sevindik. Bizim için de iyi oldu. Öğretmenlerle sürekli irtibat halindeyiz. Çok ilgililer. Çocuklar faydasını görüyor. Bu çalışmayı hayata geçirenlerden Allah razı olsun." dedi.
Son Dakika › Güncel › Van YYÜ'de lösemi tedavisi gören çocuklara gönüllü öğretmenlerden destek - Son Dakika
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