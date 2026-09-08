Vanlı Kara Haydar gözaltına alındı; düğün altınları için MASAK'tan inceleme istendi - Son Dakika
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Vanlı Kara Haydar gözaltına alındı; düğün altınları için MASAK'tan inceleme istendi

Vanlı Kara Haydar gözaltına alındı; düğün altınları için MASAK\'tan inceleme istendi
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Van'da 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Türk milletini ve devlet kurumlarını aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınların kaynağına ilişkin MASAK'tan mali inceleme talep edildi.

VAN'da sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301'inci maddesi kapsamında başlatılan soruşturmada gözaltına alındı. Tançalan'ın sanal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali inceleme başlatıldı.

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz ile 'Vanlı Kara Haydar' ismiyle tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da yapılan düğününe ilişkin görüntüler sanal medyada geniş yer buldu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı da sanal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, bugün saat 03.00 sıralarında Muradiye ilçesindeki evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tançalan, işlemleri için Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan Tançalan'ın sanal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de inceleme başlatıldı. Altınlar ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma yürütülürken, adli makamlarca Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) inceleme talep edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak sevk edilmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Vanlı Kara Haydar gözaltına alındı; düğün altınları için MASAK'tan inceleme istendi - Son Dakika

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