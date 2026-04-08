Varank'tan Sevindik'e Destek
08.04.2026 18:20
Mustafa Varank, Görkem Sevindik’in Filistin’deki zulme karşı duyarlılığını takdir etti.

MECLİS Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan Eşref Rüya dizisinde 'Kadir Baba'yı oynayan Görkem Sevindik'e güçlü bir destek geldi. Komisyon Başkanı Varank, Sevindik'in Filistin meselesinde vicdani ve yürekli bir tutun sergilediğini vurgulayarak "Bu durumun benzer güçlü seslerin yükselmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

YENİDEN DÜNYA GÜNDEMİNE TAŞIDI

Kanal D'de yayınlanan fenomen dizi Eşref Rüya'da 'Kadir Baba' karakterine hayat veren Sevindik, Filistin'de devam eden zulmü bir mesajla yeniden dünya gündemine taşıdı. Sevindik, İsrail Meclisi'nin cezaevlerindeki Filistinlilere idam yolunu açan yasasını eleştirerek "İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? Lütfen susmayalım. Her yerde zulme karşıyım." mesajı verdi.

KADİR BABA OLAMAYACAKSIN

Sevindik'in paylaşımı, sadece Türkiye'de değil Eşref Rüya'nın izlendiği İsrail'de de büyük dikkat çekti. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, videolu bir mesaj ile Sevindik'e yanıt verdi. İsrailli Bakan Gvir, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman 'Kadir Baba' olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" sözleriyle Sevindik'i tehdit etti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA

Bunun üzerine İsrailli pek çok hesap, Sevindik'e yönelik hakaretamiz ifadeler kullandı. Türkiye'den ise Sevindik'e güçlü bir destek yağmuru başladı. Türk siyasetçiler de bu gerilime kayıtsız kalmayarak Sevindik'in yanında yer aldı.

'SONUNA KADAR YANINDAYIZ'

Bunlardan biri de etkin sosyal medya kullanımıyla bilinen Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Varank oldu. Bir paylaşım ile tartışmaya katılan Komisyon Başkanı Varank, "Siyonist zihniyetin özellikle sinema dünyasındaki küresel hegemonyasına karşı vicdani ve yürekli tutum sergileyen sanatçımızın sonuna kadar yanındayız. Bu durumun benzer güçlü seslerin yükselmesine vesile olmasını diliyorum" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 bin öğrenciye 2 bin TL kantin desteği 100 bin öğrenciye 2 bin TL kantin desteği
Kendi kazdığı devasa çukurda can verdi Kendi kazdığı devasa çukurda can verdi
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
11’inci Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı Mardin’de başladı 11'inci Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı Mardin'de başladı

19:14
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Canlı anlatım: Maç golle başladı
18:47
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
17:40
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
17:20
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
