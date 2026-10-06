Varna'daki CONNEXUS 2026 forumunda Türkiye-Bulgaristan iş birliği paneli yapıldı - Son Dakika
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Varna'daki CONNEXUS 2026 forumunda Türkiye-Bulgaristan iş birliği paneli yapıldı

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Varna\'daki CONNEXUS 2026 forumunda Türkiye-Bulgaristan iş birliği paneli yapıldı
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Varna'da düzenlenen CONNEXUS 2026 Karadeniz Teknoloji Forumu'nda Türkiye-Bulgaristan iş birliği paneli yapıldı. Panelde teknoloji transferi, yapay zeka ve ortak projeler ele alındı; İstanbul Sanayi Odası ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Bulgaristan'ın Varna kentinde "CONNEXUS 2026 Karadeniz Teknoloji Forumu" yapıldı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı'nın himayesinde Varna kentinde bir otelde düzenlenen forumda yapay zeka, siber güvenlik, inovasyon ve yeni teknolojiler ele alındı.

Forumda, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki işbirliğine odaklanan "Bulgaristan-Türkiye İş Dünyası Değişimi: Teknoloji Transferi, İnovasyon Ekosistemleri ve Yeni Pazarlara Erişim" başlıklı panel düzenlendi.

Panele Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ve İstanbul Sanayi Odasından yetkililerin yanı sıra Sofya Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Dilek Kütük katıldı.

Panelde, Türkiye ve Bulgaristan arasında teknoloji transferi, yapay zeka, girişimcilik ve ortak proje imkanları ele alındı.???????

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıİstanbul Sanayi OdasıDış PolitikaBulgaristanYapay ZekaKaradenizTeknolojiTürkiyeEkonomiGüncelVarnaSon Dakika

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SON DAKİKA: Varna'daki CONNEXUS 2026 forumunda Türkiye-Bulgaristan iş birliği paneli yapıldı - Son Dakika
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