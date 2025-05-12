Varto'da Tarih, Bilim ve Kültür Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
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Varto'da Tarih, Bilim ve Kültür Sempozyumu Düzenlendi

Varto\'da Tarih, Bilim ve Kültür Sempozyumu Düzenlendi

Muş Alparslan Üniversitesi Varto MYO, sempozyumla ilçenin kültürel gelişimini vurguladı.

12.05.2025 16:46
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Muş Alparslan Üniversitesi Varto Gıyasettin Bingöl Meslek Yüksekokulu tarafından "Tarih, Bilim ve Kültür Sempozyumu" düzenlendi.

Varto Kaymakamlığının destekleriyle Varto Kültür Merkezi'nde yapılan sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Üniversitenin tanıtım videosunun izlenmesinin ardından konuşan Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, Varto'da 1946 ve 1966'da iki büyük depremin meydana geldiğini anımsattı.

Depremlerde büyük acıların yaşandığını ifade eden Ayyıldız, "İlçemiz çevresindeki birçok il ve ilçeye göre kültürel ve sosyal anlamda büyük gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle eğitim alanında hatırı sayılır başarılar elde etmiştir. Ortaöğretimde yüzde 89,3 okullaşma oranı ve yüzde 84 kız öğrencilerin okullaşma oranıyla ülke ortalamasının üstündedir. Düzenlenen sempozyumun ilçeye katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Varto'ya daha fazla katkı sağlayabilmek için gayret göstereceğiz"

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise Varto Meslek Yüksekokulu'nun hizmet binasının ilçede açılmasından sonra çok güzel faaliyetlerin yapıldığını söyledi.

Gelecek hafta Varto Kaymakamlığının desteğiyle güzel bir tiyatro gösterimi olacağınını ifade eden Alican, şöyle konuştu:

"Ayrıca üniversitemiz tarafından oluşturulan bir ekip Varto'daki Alparslan-1 Barajı ile alakalı bir proje yürütüyor. İnşallah bunlar artarak devam edecek. Yüksekokulumuz Varto'da bir yılını bile doldurmamış olmasına rağmen güzel işler yapıyor. Yüksekokulumuz ile önümüzdeki süreçlerde Varto'ya daha fazla katkı sağlayabilmek için gayret göstereceğiz. Bu süreçlerde hepimizin desteğini bekliyorum."

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Fuat Yetişsin de sempozyuma destek veren ve katılanlara teşekkür etti.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, yaptığı yatırımlarla ilgili bilgi verdi, çocukluk dönemlerinin geçtiği Varto'da yaşadığı yıllarını anlattı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde görevli Prof. Dr. Alper Baba ise Varto depremi ve jeotermal kaynaklarla ilgili sunum yaptı.

Varto depremini anlatan filmin izletilmesinin ardından sempozyum oturumlarla devam etti.

Sempozyuma, kurum amirleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Varto'da Tarih, Bilim ve Kültür Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika

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