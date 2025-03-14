Vatan Partisi'nden Fener Rum Patrikhanesi'ne Tepki

(ANKARA) - Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Osman Bilge Kuruca, "Fener Rum Patrikhanesi Patriği Dimitri Bartholomeos'un ekümeniklik iddialarını tanımıyoruz. CIA operasyonlarında rol üstlenen Patrikhane istemiyoruz. Lozan Anlaşmasını çiğneyen, komşularımızla ilişkilerimizi hedef alan, CIA tertiplerinde görev alan anayasa ve hukuka aykırı faaliyet yürüten Fener Rum Patrikhanesi'yle ilgili hükümeti göreve çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Kuruca, Fener Rum Patrikhanesi'nin ekümeniklik iddialarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Kuruca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Fener Rum Patrikhanesi Patriği Dimitri Bartholomeos'un ekümeniklik iddialarını tanımıyoruz ve hükümeti göreve çağırıyoruz. Fener Rum Patrikhanesi Patriği Dimitri Bartholomeos, Patrikhane'yle ilgili evrensel anlamına gelen 'ekümenik' sıfatını sık sık kullanıyor. Ekümenik iddiasında bulunan Patrikhane; Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olmadığını, Türkiye'nin yasalarını dikkate almadığını ve dünyadaki 270 milyon Ortodoks Hristiyanı'nın temsilcisi olduğunu iddia etmektedir. Bu iddianın gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Lozan Anlaşması'nda Patrikhane ile ilgili bir hükme yer verilmemiş, Patrikhane'nin İstanbul'da kalması karşılığında mübadele dışı tutulan Rum cemaatinin dini bir kurumu olarak kalacağı, siyasi bir faaliyetinin bulunmayacağı kabul görmüştür.

Fener Rum Patrikhanesi'nin ekümeniklik iddiası 'dünyadaki tüm Ortodoks Hristiyanlarının lideri' karşılığına gelmektedir. Fener Rum Patrikhanesi, Fatih Kaymakamlığı'na bağlı bir kuruluştur. Patrikhane, bugüne kadar yaptığı birçok faaliyetle, Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmekte, anayasayı çiğnemekte ve komşularımızla olan ilişkilerimize dinamit koymaktadır. Fatih Kaymakamlığı'na bağlı Fener Rum Patrikhanesi, böyle bir yetkisi olmamasına rağmen 2019'da Rus Kilisesi'ni bölmek için Ukrayna Patrikliği'nin kuruluşuna izin verdi. Ukrayna Patrikhanesi'nin kuruluşu, Batı'nın Rusya'ya karşı dini bir kışkırtma hamlesiydi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, bir yandan Türkiye'yi Rusya'yla karşı karşıya getirmiş bir yandan da yetkisi olmadığı halde Ukrayna Patrikhanesi'nin kuruluşuna onay vererek Lozan Antlaşması'nı çiğnemiştir. Ukrayna Patrikliği'nin avukatı Robert Amsterdam, 20 Şubat'ta gazeteci Tucker Carlson'ın Youtube kanalında konuştu. Amsterdam, 'ABD Dışişleri Bakanlığı kilisenin kuruluşuna dahil oldu. USAID ve diğer bazı kuruluşlar da Ukrayna Ortodoks Kilisesi adı verilen bu devlet kilisesini finanse ediyor. Bu, temelde bir tür CIA operasyonudur' ifadelerini kullandı.

Bu operasyon çerçevesinde Ukrayna Ortodoks kilisesine bağlı kiliseler ve kişiler de baskı altındadır. Aynı mülakatta Avukat Amsterdam, 'Ukrayna Kilisesi'nin, ABD güdümünde hareket etmesine tepki gösteren rahiplerin hükümet tarafından zulme uğradığını, Nazi sembollü kişiler tarafından şiddet uygulandığı, muhaliflerin hapse atıldığı, yaptırım uygulandığı ya da vatana ihanetle suçlandığı' belirtilmiştir. Bu operasyon aynı zamanda Ukrayna halkına da zarar vermekte ve Türkiye ile olan ilişkilerini zedelemektedir. Yani, Fener Rum Patriği Bartholomeos Türkiye ve Rusya'ya karşı hareket etmekle kalmamış, tüm bunları ABD Dışişleri Bakanlığı'nın talimatıyla ve parasıyla yaparak CIA operasyonunda görev almıştır.

Ekümeniklik iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti yasalarını ve uluslararası antlaşmaları hiçe sayan, Türkiye'yi Kıbrıs'ta ve Gökçeada'da işgalci olarak tanımlayan, Türkleri katliam yapmakla suçlayan Patrik Bartholomeos'un tüm bunları neden yaptığı şimdi çok daha iyi anlaşılmaktadır. CIA operasyonlarında rol üstlenen Patrikhane istemiyoruz! Lozan Anlaşmasını çiğneyen, komşularımızla ilişkilerimizi hedef alan, CIA tertiplerinde görev alan anayasa ve hukuka aykırı faaliyet yürüten Fener Rum Patrikhanesi'yle ilgili hükümeti göreve çağırıyoruz!"