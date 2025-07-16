"Vatan Sevgisi" tiyatro oyunu İstanbul'da seyirciyle buluştu - Son Dakika
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"Vatan Sevgisi" tiyatro oyunu İstanbul'da seyirciyle buluştu

"Vatan Sevgisi" tiyatro oyunu İstanbul\'da seyirciyle buluştu
16.07.2025 20:47
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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikasınca (GİF) hazırlanan "Vatan Sevgisi" tiyatro oyunu, Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde kadın seyircilerle buluştu.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikasınca (GİF) hazırlanan "Vatan Sevgisi" tiyatro oyunu, Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde kadın seyircilerle buluştu.

GİF tarafından 15 Temmuz'un direniş ruhunu ve kadınların milli iradedeki rolünü genç kuşaklara aktarmak amacıyla kadın izleyicilere özel hazırlanarak sahnelenen oyun, 15 Temmuz 2016 gecesi milletin direniş destanını; vatan sevgisi, milli irade ve toplumsal birlik temaları eşliğinde yorumluyor.

Kadın emeğinin ürünü olarak öne çıkan oyun, 15 Temmuz'un taşıdığı tarihsel ve toplumsal önemi genç kuşaklara aktaran bir kültür-sanat etkinliği olma niteliği taşıyor.

Tiyatro gösterisinde, özellikle 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan, tankların önüne yürüyen, dualarıyla ve cesaretleriyle direnişe katılan kadınların varlığı oyunun merkezinde yer alıyor.

Türk kadınının tarih boyunca taşıdığı vatanperverlik mirasını sahneye taşıyan oyun, gençlerin tarihsel olaylara kültür-sanat aracılığıyla daha derin yaklaşmasına katkı sağlamayı, milli birlik ve demokrasi bilincini sanatın evrensel diliyle güçlendirmeyi amaçlıyor.

Şule Temel'in yazdığı oyunu, Fatmanur Demirci ve Sümeyya Koç yönetti.

Oyunda, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'i canlandıran Rümeysa Bilgin ile Hatice Büşra Turp, Büşra Temel, Büşra Aktaş, Fatmanur Demirci, Yağmur Sena Kaya, Sümeyya Koç, Zeynep Zişan Önal, Ceylin Tavlan, Amine Erva, Hacer Doğan ve Melisa Dalgıntekin rol aldı.

"Oyuncular 15 Temmuz'u duymuş, dinlemiş veya yaşamış kişilerden oluşuyor"

TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Semanur Batcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar amatör genç kız gruplarıyla çeşitli eğitimlerde buluştuklarını söyledi.

Gençlere tiyatro eğitimi verildiğini ifade eden Batcı, sonrasında 7 oyun ile 15 Temmuz'u konu alan yıl sonu gösterimine odaklandıklarını belirtti.

Batcı, oyuncuların genç kızlar ve gönüllülerden oluştuğunu aktararak, "Tamamı 15 Temmuz'u duymuş, dinlemiş veya yaşamış kişilerden oluşuyor. Buradaki amaçlarımızdan biri hafızamızı diri tutmaktı. Bir yıl boyunca 7 oyunda yer aldılar. Konya ve Ankara'da sahnelenen oyunların ardından İstanbul'daki tiyatroyla sonuncusunu gerçekleştirdik." diye konuştu.

Tiyatro ve dramanın gücüne inandıklarını dile getiren Batcı, olayları gençlerin gözüyle görebilmeyi çok kıymetli bulduklarını ve 15 Temmuz'un gençlerin gözüyle izleneceğini aktardı.

"15 Temmuz'da yaşadığımız olayları vatan sevgisiyle sahneye taşımak istedik"

Batcı, oyunun senaryosunu gençlerin yazdığını ve oyuncuların öğrencilerden oluştuğunu belirterek, "Bu çalışmaların da Güzel İşler Fabrikası kapsamında devamlılığını umuyoruz. Misyon ve vizyonumuzla çok örtüşen bir kitle genç kızlar. Kadınların da her alandaki gücünü ve etkisini gördüğümüz için özellikle amaçlarımız doğrultusunda birleşen tüm projeleri çok kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Vatan Sevgisi" tiyatro oyununun bilinçli çalışmalarından biri olduğunu anlatan Batcı, "Birçok alanda gençlerin olayları yorumladığını biliyoruz. 15 Temmuz'un da gündemimizde, hafızalarımızda diri tutulması gerektiğini düşündüğümüz için 'Vatan Sevgisi' oyununu bilinçli seçtik. Bir yıl boyunca, gençlerimizin vatan sevgisini nasıl yorumladıklarını, 15 Temmuz'da yaşadığımız tüm olayları vatan sevgisiyle onların gözüyle sahneye taşımak istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Vatan Sevgisi' tiyatro oyunu İstanbul'da seyirciyle buluştu - Son Dakika

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