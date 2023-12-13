Vatandaşın otopark isyanına Vali Gül\'den 2 kelimelik yanıt! Hem İBB\'ye hem emniyete ihbarda bulundu

Arkeoloji Müzesi'nin yanındaki sokakta yer alan otomobilleri çeken bir vatandaş, İstanbul Valisi Davut Gül'e "Burası otopark mı?" sorusunu yöneltti. Bu paylaşımı alıntılayan Gül ise İBB ve Emniyet'i etiketleyerek "Otopark değil…" ifadelerini kullandı.

VATANDAİ FOTOĞRAFI PAYLAŞIP VALİ GÜL'E SESLENDİ

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin araç trafiğine kapalı olan sokağında birçok otomobil park halinde görüntülendi. O kareyi sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, "Sayın valim @gul_davut İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin yanı otopark mı acaba? Gelen yabancı turistler tarihi eser yerine araçları görüyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı alıntılayan Gül ise ihbar amaçlı İBB ve Emniyet Müdürlüğü'nü etiketleyerek "Otopark değil…" yanıtını verdi.