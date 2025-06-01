Vatandaştan İmamoğlu'nun Tutuklu Yargılanmasına Tepki: "sağ Görüşlü Olmama Rağmen İmamoğlu'na Haksızlık Yapıldığını Düşünüyorum"

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Tunahan GÜLER

(ANTALYA) - Antalyalı vatandaşlar, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini, siyasetle adaletin iç içe geçtiğini dile getirdi. Sağ görüşlü olduğunu belirten Haluk Ataeli isimli vatandaş, "Ben siyasetin eşit şartlarda yapılmasını düşünen adamlardanım. Sağ görüşlü olmama rağmen İmamoğlu'na haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Siyaseti eşit şartlarda karşılıklı konuşaraktan, anlaşaraktan milleti kim ikna edebiliyorsa, kimin ikna gücü yerindeyse onun kazanmasını istiyorum" ifadesini kullandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin dokuzuncusu Antalya'da gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenecek miting, bugün saat 18.00'de Kepez Turgut Özal Kapalı Spor Salonu önünde yapılacak.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin görüşlerini açıkladı. Siyasetle adaletin iç içe geçtiğini belirten vatandaş, " Türkiye'de siyaset artık çok kötü, suya düştü. her şey birbirine girdi. İnsanlar çok bilinçli değil. 20-23 yıl olmuş eğer memnun değilsek bunu değiştirmemiz lazım. Gelinen noktada şu anda hiç kimse memnun değil. Siyasetle adalet iç içe geçti. Önceden bu kadar değildi ama bu son zamanlarda çok öne çıktı. Bundan üzüntü duyuyoruz. Her şey iyi olsun" dedi.

"Bunların yaptıkları bizi Ekrem İmamoğlu'na daha çok sevk ediyor"

İmamoğlu'nun tutuklanmasını haksızlık olarak değerlendiren Tülin Tan, "Ekrem İmamoğlu'na yapılmış en büyük haksızlık olarak görüyorum. Böyle bir insana yapılmaması gereken çok ağır şeyler yapıldı. Hak etmiyor haksız olarak orada tutuluyor. Çok yazık oldu ama güzel günler gelecek. Benim umudum var güzel günlerin geleceğine ve bu yaşadığımız hayatı unutacağız, bize unutturacak Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'yla beraber çok güzel günler yaşayacağız" diye konuştu.

"İmamoğlu'nun tutuklanmasını çok saçma buluyorum, çok da üzülüyoruz" diyen bir kadı, "Biz hep onun yanındayız başka da diyebileceğim bir şey yok" dedi ve CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara ilişkin, "Halk olarak inanmıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar çocuk kandırmaca gibi. Bunların yaptıkları bizi Ekrem İmamoğlu'na daha çok sevk ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargılandığı süreci hatırlattı...

Emekli bir vatandaş, İmamoğlu'nun tutukluğunu yanlış bulduğunu vurgulayarak, "Kendisi iyi bir belediye başkanı bunu hepimiz görüyoruz. Tutuklanmasını yanlış buluyorum. Bu tür suçlamalar zamanında zamanının şimdiki cumhurbaşkanı içinde yapılmıştı hiçbir tutuklama falan olmamıştı. O zaman böyle bir çifte standart niye" diye sordu.

Emeklilere Kurban Bayramı'nda 4 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin de "Komik buluyorum. En kötü kurbanlık 30 bin lira. Acaba 4 bin lirayla ne yapılacak? İki kişi bir lokantaya gidip bir kebap yersiniz hepsi o" dedi.

"Eşit şartlarda, eşit bir seçim istiyorum"

Haluk Ataeli isimli bir vatandaş da sağ görüşlü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben siyasetin eşit şartlarda yapılmasını düşünen adamlardanım. Sağ görüşlü olmama rağmen İmamoğlu'na haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Siyaseti eşit şartlarda karşılıklı konuşaraktan, anlaşaraktan milleti kim ikna edebiliyorsa, kimin ikna gücü yerindeyse onun kazanmasını istiyorum. Eşit şartlarda, eşit bir seçim istiyorum. Devletin gücünü kullanaraktan bu yargı da olabilir polis gücü de olabilir hiçbir şu anda mevcut suçlama yokken tanık ifadeleriyle işte o söyledi, bu söyledi gibi laflarla insanların siyasi hayatını etkilememek lazım. Onun için Ekrem İmamoğlu'nun kendini savunması için dışarıda olması lazım. Sahaya çıkıp konuşması lazım. Türk halkı, Türk milleti gerçekten bunlara karar verebilecek yetenekli insanlar. Herkes derdini anlatır. Türk halkı da seçim zamanı gereken neyse bunu yapabilecek yetenekli insanlar.Onun için bence bir an önce mahkemesi yine sürsün ama İmamoğlu dışarıda olsun. Yani tutuksuz yargılansın. Tabii ki yani bu insanlar yurt dışına kaçacak işte oraya kaçacak buraya kaçacak insanlar değil ki yeri yurdu belli olan ve İstanbul halkının seçtiği bir lide. Niye kaçsın? Onun için gerekli olan en yakın zamanda bir mahkeme yapılıp tutuksuz yargılanmasını dilerim halk olarak."

Bir vatandaş, "İmamoğlu bizim umudumuzdu. Umudumuz çalındı, gitti. Şurada oturuyoruz kahkahamız çalındı gitti, bir tane adama teslim olduk gidiyoruz. Başka yapacak bir şey kalmadı bekleyip göreceğiz 5. dalga başladı işte ne umut kaldı, ne kahkahamız kaldı, ne gülüşümüz kaldı sindik duruyoruz ülke olarak. Bundan daha nereye kadar gider ama tabii ki bir umudumuz var. Umudumuz bitecek gibi değil. Tabii ki biz cumhuriyetçiyiz, Atatürk çocuğuyuz. Bir umudumuz var elbet birisi daha çıkacak yani İmamoğlu çıkacak" diye konuştu.

"Tutuksuz yargılansın"

İmamoğlu'nun tutuklanmasını hukuka aykırı olarak değerlendiren Hamdi Saraçoğlu, "Tabii olumlu olarak değerlendirmiyorum bir Türk vatandaşı olarak. Aslında bu kadar sıkıntılı bir sürece gerek yok. Bizim Türk milleti olarak çıkış yolumuz çok net olarak belli Atatürk'ün kurmuş olduğu, güçler ayrılığının olduğu, hukukun gerçekten bağımsız olduğu, demokratik kurumların ve kuralların işletildiği bir düzen. Tabii ki doğru bir şey değil hukuka aykırı. 'Yanlış hesap Bağdat'tan döner' diye bir söz vardır. Bu da doğal olarak vatandaşlarımızın nezdinde yani bir vatandaş olarak benim nezdimde iç yaralayıcı, kabul edilemez, doğru bir uygulama değil" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını istediğini belirten bir vatandaş, "Yargılanmasın demiyorum, yargılansın tutuksuz yargılansın, herkes gibi" dedi.