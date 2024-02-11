VATANİ görevini yaparken trafik kazasında hayatını kaybeden asker - Son Dakika
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VATANİ görevini yaparken trafik kazasında hayatını kaybeden asker

VATANİ görevini yaparken trafik kazasında hayatını kaybeden asker

VATANİ görevini yaparken izinli olarak memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine gelen ve dün geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Mustafa Karataş (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün sabah saatlerinde Beypazarı-Başağaç yolunda meydana geldi. Karataş'ın vatani görevini yaptığı ve izinli olarak memleketinde bulunduğu öğrenildi.

11.02.2024 11:55
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VATANİ görevini yaparken izinli olarak memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine gelen ve dün geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Mustafa Karataş (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün sabah saatlerinde Beypazarı- Başağaç yolunda meydana geldi. Beypazarı yönüne giden Mustafa Karataş'ın hakimiyetini kaybettiği 06 CBD 226 plakalı otomobil, takla attı. Otomobil  hurdaya dönerken, sürücü Karataş ağır yaralandı. Karataş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Karataş, doktorların müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Karataş'ın vatani görevini yaptığı ve izinli olarak memleketinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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