Vecdet Öz, Ümit Özdağ'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vecdet Öz, Ümit Özdağ'ı Ziyaret Etti

Adalet Partisi lideri Öz, Özdağ'ın siyasi nedenlerle tutuklu olduğunu belirtti ve adalet vurgusu yaptı.

26.02.2025 18:51
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(İSTANBUL) - Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Öz, "Adaletin tecelli edeceğinden ve en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağından hiçbir endişem yoktur. Maalesef kendisi tamamen siyasi sebeplerle tutuklu bulunuyor. Haksız, hukuksuz bir şekilde başlayan gözaltı ve tutuklama dalgasına sesimizi çıkarmak tüm siyasilerin ortak sorumluluğu" dedi.

Adalet Partisi lideri Vecdet Öz ve parti heyeti, bugün Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Vecdet Öz, Zafer Partisi temsilcileriyle de bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Öz, şunları kaydetti:

"Özgürlüğüne kavuşacağından hiçbir endişem yok"

"Adalet Partisi heyeti olarak bugün Silivri Zafer Otağı'nda Zafer Partisi yöneticileriyle sohbet ettik ve ardından da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Genel Başkan Sayın Ümit Özdağ'ı ziyaret ettik. Morali yüksek ve çok sağlıklı idi. Tüm dostlara selam ve sevgilerini iletti. Ziyaretimiz esnasında yakın ilgi ve güler yüz gösteren görevlilere çok teşekkür ediyorum. Adaletin tecelli edeceğinden ve en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağından hiçbir endişem yoktur. Maalesef kendisi tamamen siyasi sebeplerle tutuklu bulunuyor. Türkiye'de gittikçe tırmanan hukuksuzluk ortamı siyasi parti liderlerini bile hedef almış durumda. Haksız, hukuksuz bir şekilde başlayan gözaltı ve tutuklama dalgasına sesimizi çıkarmak tüm siyasilerin ortak sorumluluğu. Biz de bugün bu sebeple bu ziyareti gerçekleştirdik. Türkiye'nin amasız fakatsız hukuk devleti olması, siyasi baskı ve tutuklamaların son bulması için mücadelemiz sürecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Vecdet Öz, Ümit Özdağ'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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