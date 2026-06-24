Vedat Karabulut'u Arama Çalışmaları 11. Günde - Son Dakika
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Vedat Karabulut'u Arama Çalışmaları 11. Günde

Vedat Karabulut\'u Arama Çalışmaları 11. Günde
24.06.2026 11:39
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Bingöl'de kaybolan Vedat Karabulut'un bulunması için arama çalışmaları 11'inci gününde devam ediyor.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Sarım Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut'u (34) arama çalışmaları 11'inci gününde sürüyor. Vedat'ın babası Abdullah Karabulut, "Oğlum Vedat'ın bir kızı ve iki oğlu var. Çocuklardan biri engelli. Pazar günü arkadaşlarıyla buraya geldiğini bilmiyorduk. Bize de herhangi bir şey söylememişti" dedi.

Olay, 14 Haziran'da Genç ilçesi Sağgöze köyü Kaymaz mezrası ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasındaki Sarım Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla bölgeye gelen Vedat Karabulut, suya girdi. Bir süre sonra çayın karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapılan Karabulut, gözden kayboldu. Vedat Karabulut'un akıntıya kapılıp sürüklendiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Karabulut'un çayda sürüklendiği, birkaç arkadaşının akıntıya rağmen suya atlayıp kurtarmaya çalıştığı, ancak Vedat Karabulut'un bir süre sonra kaybolduğu görüldü.

ÇALIŞMALAR 4 KİLOMETRELİK ALANDA YOĞUNLAŞTI

Karabulut'un bulunması için Bingöl AFAD koordinesinde başlatılan çalışmalara, Bingöl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama-Kurtarma ekipleri de destek veriyor. Toplam 135 personelin katıldığı çalışmaların 11'inci gününde; su altı kameraları, dronlar, balık adamlar ve iş makineleri kullanılıyor. İlk etapta yaklaşık 20 kilometrelik alan taranırken, ekiplerin Karabulut'un suya düştüğü noktadan itibaren yaklaşık 4 kilometrelik alanda yoğunlaştığı belirtildi.

'EKİPLER GAYRETLE ÇALIŞIYOR'

Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar da bölgeye giderek Karabulut'un ailesi ve arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vedat Karabulut'un babası Abdullah Karabulut, oğlunun üç çocuk babası olduğunu belirterek, "Oğlum Vedat'ın bir kızı ve iki oğlu var. Çocuklardan biri engelli. Pazar günü arkadaşlarıyla buraya geldiğini bilmiyorduk. Bize de herhangi bir şey söylememişti. Kaybolduğunu amcaoğlu haber verdi. Ekipler gayretle çalışıyor. Allah herkesten razı olsun" dedi.

BİR AN ÖNCE SONUÇ ALINMASINI İSTİYORUZ'

Karabulut'un amcası Mehmet Karabulut ise aile olarak büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün 11'inci günümüz. Ekiplerin çalışmalarını takdir ediyoruz ancak bir an önce sonuç alınmasını istiyoruz. Sabah erken saatlerden akşama kadar burada bekliyoruz. Aile olarak adeta yarım bir depremi yaşıyoruz" diye konuştu. Sağgöze köyü muhtarı Bedri Özan da tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, çalışmalarda emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bingöl, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vedat Karabulut'u Arama Çalışmaları 11. Günde - Son Dakika

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