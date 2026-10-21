Vekil Tanrıkulu, basın özgürlüğünde gerileme olduğunu savunup rejimin değişmesini istedi

(ANKARA) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin son 10 yılda hukuk, temel haklar, basın özgürlüğü ve yolsuzlukla mücadele alanlarında gerilediğini savunarak, "Veriler tamamen bunu gösteriyor. O nedenle hızla bu rejimin değişmesi lazım" dedi.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında iktidara geldi. Yaklaşık 25 yıldır iktidardalar. Ancak son on yılda rejimin niteliği değişti. Parlamenter demokrasiden otokrasiye giden bir niteliğe büründü. ve bütün verilerde çok geriye düştük. Hangi verilere göre: Dünya Adalet Projesi'ne göre, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün verilerine göre, yine Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Şeffaflık Örgütü'nün verilerine göre. Bu örgütler bütün dünyada demokrasileri, ülkeleri değişik kriterlere göre ölçüyorlar ve Türkiye'yi de ölçüyorlar.

Mesela, 2016 yılıyla 2026 yılını karşılaştırdığımızda, enflasyon da TÜİK'in verilerine göre 2016 yılında enflasyon 8,81 iken, 2026 yılında 30,89'a yükselmiş. Bu TÜİK verileri. Oysa ENAG'a göre, 2026 yılında enflasyon en az yüzde 50 civarında. Peki hukukun üstünlüğü konusunda hangi noktadayız? 2016 yılında 143 ülke arasında 80. sıradayken, 2026 yılında 118. sıraya gerilemişiz. Yine temel haklar konusunda 2016 yılında 96'ncı sıradayken 2026 yılında 114. sıraya gerilemişiz. Böyle hazin düşüşler var.

Yine siyasi haklar, sivil özgürlükler konusunda çok gerilerdeyiz. Basın özgürlüğü konusunda ise berbat konumdayız. 180 ülke arasında 149. sıradayken, şu anda 180 arasında 163. sıraya gerilemişiz. Böyle bir konumdayız basın özgürlüğü konusunda da. Dünya Şeffaflık Örgütü bütün dünyayı yolsuzluk bakımından ölçüyor. Yine 2016 yılında 66. sıradayken, 2026 yılında 168 ülke arasında 124. sıraya gerilemişiz.

Otokrasilerde kurumlar olmaz. Sadece bir lider olur. O lidere bağlı güçler olur. Yargı bağımsız olmaz. Denge denetleme mekanizmaları olmaz. Bağımsız olması gereken kurumlar olmaz ve her geçen gün daha yoksullaşırız. Özgürlüklerimizden daha da uzaklaşırız ve rejim bir tek adam yönetimine dönüşür. ve son 10 yılda veriler tamamen bunu gösteriyor. O nedenle hızla bu rejimin değişmesi lazım."