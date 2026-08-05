Deniz Yavuzyılmaz'dan Tuzla Belediyesi hakkında 3 milyar liralık rant iddiası - Son Dakika
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Deniz Yavuzyılmaz'dan Tuzla Belediyesi hakkında 3 milyar liralık rant iddiası

Deniz Yavuzyılmaz\'dan Tuzla Belediyesi hakkında 3 milyar liralık rant iddiası
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Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Tuzla Tepeören'de AK Parti döneminde park ve rekreasyon alanı adı altında hobi bahçesi gerekçesiyle 154 villa inşa edildiğini; bunların tapusuz, iskânsız ve imara aykırı olduğunu, 3 milyar TL rant oluştuğunu iddia etti. Villaların düşük bedelle devredildiğini ve Belediye Başkanı Bingöl'ün imar durumunu konuta çevirmeye çalıştığını öne sürdü.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti döneminde Tuzla Belediyesi tarafından park ve rekreasyon alanlarına hobi bahçesi yapılacağı gerekçesiyle 154 villa inşa edildiğini, bu yapıların imara aykırı olduğunu ve 3 milyar liralık rant oluşturulduğunu ileri sürdü.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tuzla Tepeören'de inşa edilen villaların tapusunun ve yapı kullanım izin belgesinin bulunmadığını, yapıların kaçak olduğunu savundu.

Villaların düşük bedellerle devredildiğini öne süren Yavuzyılmaz, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün 2025 yılında söz konusu yapıların imar durumunu "konut alanı"na çevirmeye çalıştığını iddia etti.

Yavuzyılmaz, villaların kimlere verildiğinin açıklanması ve sürece karışanlar hakkında işlem yapılıp yapılmayacağının kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Deniz Yavuzyılmaz'dan Tuzla Belediyesi hakkında 3 milyar liralık rant iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz Yavuzyılmaz'dan Tuzla Belediyesi hakkında 3 milyar liralık rant iddiası - Son Dakika
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