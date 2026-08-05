Deniz Yavuzyılmaz\'dan Tuzla Belediyesi hakkında 3 milyar liralık rant iddiası

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti döneminde Tuzla Belediyesi tarafından park ve rekreasyon alanlarına hobi bahçesi yapılacağı gerekçesiyle 154 villa inşa edildiğini, bu yapıların imara aykırı olduğunu ve 3 milyar liralık rant oluşturulduğunu ileri sürdü.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tuzla Tepeören'de inşa edilen villaların tapusunun ve yapı kullanım izin belgesinin bulunmadığını, yapıların kaçak olduğunu savundu.

Villaların düşük bedellerle devredildiğini öne süren Yavuzyılmaz, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün 2025 yılında söz konusu yapıların imar durumunu "konut alanı"na çevirmeye çalıştığını iddia etti.

Yavuzyılmaz, villaların kimlere verildiğinin açıklanması ve sürece karışanlar hakkında işlem yapılıp yapılmayacağının kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.