CHP'li Ağbaba'dan Sabah Gazetesine Tepki: "Soruşturma Konusu Olmayan Bu Yazışmalar, Bana ve Partimizin Kurumsal Kimliğine Yapılan Saldırılardır"

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Sabah gazetesinde yayımlanan WhatsApp yazışmalarına ilişkin, paylaşılan mesajların soruşturmayla ilgisi bulunmadığını belirterek, "söz konusu içeriklerin hukuksuz şekilde servis edildiğini kaydetti. Ağbaba, "Soruşturma konusu olmayan bu yazışmalar, bana ve benim üzerimden partimizin kurumsal kimliğine yapılan saldırılardır. Saldırılarla ilgili tüm hukuki haklarımı kullanacağım" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sabah gazetesinde bugün İstanbul'da kendisinin şoförlüğünü yapan ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan Gökhan Cumalı ile ilgili sosyal medyadan yapılan yazışmaların yayımlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bugün Sabah gazetesinde, geçmişten bu yana tanıdığım, İstanbul'da zaman zaman şoförlüğümü yapan ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan Gökhan Cumalı ile ilgili, tutuklandığı soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan WhatsApp yazışmaları yayınlanmıştır. Gizlilik olan bir dosyadan hukuksuzca servis edilen mesajlara bakıldığında, kendisini 16 Ocak'ta beni almak üzere otoparka çağırdığım görülmektedir. Yine yazışmalarda kendisine, ailemle 4 Ağustos'ta yurt dışına gideceğim için çantama koyduğum paranın eksik olduğunu sorduğum görülmektedir. Yurt dışı seyahatimiz tüm resmi kayıtlarda sabittir."

Diğer konu, Mart 2024'te, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğum dönemde seçim kampanyam için yapmış olduğum çeşitli ödemelerdir. Yani bana gelen değil benim gönderdiğim bir para vardır. Kendi kampanyamla ilgili kendi ödediğim tutardan bile bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Yapılan tüm bu saldırılar, soruşturma konusu olmayan bu yazışmalar, bana ve benim üzerimden partimizin kurumsal kimliğine yapılan saldırılardır. Devlete emanet olan bu içeriklerin nasıl ahlaksızca servis edildiğini biliyoruz. ve bunlarla ilgili tarihe not düşmek ve gelecekte yargı önünde hesaplaşmak üzere gerekli tüm hukuki haklarımı kullanacağım, bu iftiraları servis edenlerin de yayanların da hukuken sonuna kadar takipçisi olacağım."