Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları

Veli Ağbaba\'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları
09.06.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın savcılığa verdiği ek ifade soruşturma dosyasına yeni iddialar ekledi. Cumalı, Özgür Özel, Veli Ağbaba ve tutuklu iş insanı Turgut Koç hakkında çeşitli beyanlarda bulunurken, mavi poşette dolarlar, hediye viski ve telefon iddiaları ve "yazışmaları sil" talimatı aldığı yönündeki ifadeleri dikkat çekti.

CHP'li siyasetçiler hakkında yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'na verdiği ek ifade ortaya çıktı.

"İBB'DEN MAAŞ ALDIM, AĞBABA'NIN ŞOFÖRLÜĞÜNÜ YAPTIM" İDDİASI

Cumalı, ifadesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bakırköy Garajı'nda kadrolu şoför olarak göründüğünü ancak fiilen Veli Ağbaba'nın özel şoförlüğünü yaptığını öne sürdü. Geçmişte İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in ve Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in şoförlüğünü de yaptığını ifade etti.

TURGUT KOÇ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN BEYANLAR

Cumalı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen tutuklu iş insanı Turgut Koç hakkında da çeşitli iddialarda bulundu. Koç'un belediyelerden ihale almak amacıyla kendi üzerine paravan şirket kurduğunu ve bu şirket üzerinden Ataşehir Belediyesi'nden ihaleler alındığını ileri sürdü.

MAVİ POŞETTE DOLAR İDDİASI

İfadede en dikkat çeken bölümlerden biri de para transferi iddiası oldu. Cumalı, Veli Ağbaba'nın talimatıyla Bostancı'da kimliği belirsiz bir kişiden mavi renkli bir kargo poşeti aldığını ve bunu Maslak'taki bir adrese teslim ettiğini öne sürdü.

Söz konusu yazışmalarda paketin içerisinde 100 bin dolar bulunduğunun konuşulduğunu, ancak teslimat sonrasında 94 bin 800 dolar çıktığının gündeme geldiğini belirtti.

"PARA NEREDE?" MESAJI

Cumalı, Veli Ağbaba'nın kendisine "Para nerede?" şeklinde mesaj gönderdiğini ancak sonrasında yapılan görüşmenin içeriğini hatırlamadığını iddia etti. Aradaki para farkıyla ilgisinin bulunmadığını ve teslim aldığı poşeti hiç açmadığını savundu.

VİSKİ VE TELEFON HEDİYESİ İDDİASI

Cumalı'nın ifadesinde CHP Genel Merkezi'ne gönderilen hediyelerle ilgili iddialar da yer aldı. Çok sayıda viskinin Veli Ağbaba'ya ulaştırıldığını ve Ağbaba'nın zaman zaman bu hediyeleri başka kişilere verdiğini öne sürdü.

Ayrıca Ağbaba'nın, Özgür Özel'in danışmanları Gülen Göksu Ercan ve Mine Aytop'a iPhone marka telefon hediye ettiğini de iddia etti.

"YAZIŞMALARI SİL" TALİMATI İDDİASI

Cumalı'nın ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri de delil karartma iddiası oldu. Cumalı, Veli Ağbaba'nın kendisine WhatsApp üzerinden tüm yazışmaları silmesi yönünde talimat verdiğini öne sürdü.

Ancak bu talimata uymadığını belirten Cumalı, söz konusu mesajları silmeyerek savcılık makamlarıyla paylaştığını ifade etti. Soruşturmaya ilişkin süreç devam ediyor.

Veli Ağbaba, Özgür Özel, Mahkeme, Gündem, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi Süper Lig devinden Onuachu sürprizi
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
Dünya Kupası kampında yılan alarmı Dünya Kupası kampında yılan alarmı
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı

14:38
Kılıçdaroğlu’na destek artıyor Salondaki kalabalık dikkat çekti
Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti
14:38
Can Uzun’dan resital Savunmacıları felç etti
Can Uzun'dan resital! Savunmacıları felç etti
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: Her şeyi sizin için yapıyorum
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: Her şeyi sizin için yapıyorum
14:21
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF’ye gidiyor
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF'ye gidiyor
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:54
3 yıllık imzaya gitti İşte Arda Güler’in yeni hocası
3 yıllık imzaya gitti! İşte Arda Güler'in yeni hocası
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
13:34
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül’ün cenazesini ailesi kabul etmedi
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesini ailesi kabul etmedi
13:24
Yine aynı ilimiz Koç Grubu’na bağlı bankaya bir saldırı daha
Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha
13:16
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
12:57
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 14:44:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.