Veli Ağbaba\'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları

CHP'li siyasetçiler hakkında yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'na verdiği ek ifade ortaya çıktı.

"İBB'DEN MAAŞ ALDIM, AĞBABA'NIN ŞOFÖRLÜĞÜNÜ YAPTIM" İDDİASI

Cumalı, ifadesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bakırköy Garajı'nda kadrolu şoför olarak göründüğünü ancak fiilen Veli Ağbaba'nın özel şoförlüğünü yaptığını öne sürdü. Geçmişte İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in ve Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in şoförlüğünü de yaptığını ifade etti.

TURGUT KOÇ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN BEYANLAR

Cumalı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen tutuklu iş insanı Turgut Koç hakkında da çeşitli iddialarda bulundu. Koç'un belediyelerden ihale almak amacıyla kendi üzerine paravan şirket kurduğunu ve bu şirket üzerinden Ataşehir Belediyesi'nden ihaleler alındığını ileri sürdü.

MAVİ POŞETTE DOLAR İDDİASI

İfadede en dikkat çeken bölümlerden biri de para transferi iddiası oldu. Cumalı, Veli Ağbaba'nın talimatıyla Bostancı'da kimliği belirsiz bir kişiden mavi renkli bir kargo poşeti aldığını ve bunu Maslak'taki bir adrese teslim ettiğini öne sürdü.

Söz konusu yazışmalarda paketin içerisinde 100 bin dolar bulunduğunun konuşulduğunu, ancak teslimat sonrasında 94 bin 800 dolar çıktığının gündeme geldiğini belirtti.

"PARA NEREDE?" MESAJI

Cumalı, Veli Ağbaba'nın kendisine "Para nerede?" şeklinde mesaj gönderdiğini ancak sonrasında yapılan görüşmenin içeriğini hatırlamadığını iddia etti. Aradaki para farkıyla ilgisinin bulunmadığını ve teslim aldığı poşeti hiç açmadığını savundu.

VİSKİ VE TELEFON HEDİYESİ İDDİASI

Cumalı'nın ifadesinde CHP Genel Merkezi'ne gönderilen hediyelerle ilgili iddialar da yer aldı. Çok sayıda viskinin Veli Ağbaba'ya ulaştırıldığını ve Ağbaba'nın zaman zaman bu hediyeleri başka kişilere verdiğini öne sürdü.

Ayrıca Ağbaba'nın, Özgür Özel'in danışmanları Gülen Göksu Ercan ve Mine Aytop'a iPhone marka telefon hediye ettiğini de iddia etti.

"YAZIŞMALARI SİL" TALİMATI İDDİASI

Cumalı'nın ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri de delil karartma iddiası oldu. Cumalı, Veli Ağbaba'nın kendisine WhatsApp üzerinden tüm yazışmaları silmesi yönünde talimat verdiğini öne sürdü.

Ancak bu talimata uymadığını belirten Cumalı, söz konusu mesajları silmeyerek savcılık makamlarıyla paylaştığını ifade etti. Soruşturmaya ilişkin süreç devam ediyor.