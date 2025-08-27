Adım adım savaşa! ABD nükleer denizaltı ve savaş gemileri gönderiyor - Son Dakika
Adım adım savaşa! ABD nükleer denizaltı ve savaş gemileri gönderiyor

Adım adım savaşa! ABD nükleer denizaltı ve savaş gemileri gönderiyor
27.08.2025 02:42
Venezuela yönetimi, ABD'nin Karayip Denizi'ne nükleer denizaltı göndermeye hazırlandığını iddia etti. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, "ABD gelecek hafta bir füze kruvazörü, hızlı taarruz nükleer denizaltısı ve diğer savaş gemilerini göndermeyi planlıyor." dedi.

Venezuela ile ABD arasında gerginlik büyüyor. ABD'nin Karayip Denizi'ne nükleer denizaltı göndermeyi planladığını öne sürdü.

Ulusal basında yer alan habere göre, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Venezuela hükümetinin açıklamasına yer verdi. Açıklamada, "ABD gelecek hafta bir füze kruvazörü, hızlı taarruz nükleer denizaltısı ve diğer savaş gemilerini göndermeyi planlıyor." ifadesi kullanıldı.

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada ise ABD yönetiminin "düşmanca eylem ve tehditlerle bölgesel barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu" vurgulandı. Basına göre, ABD'nin Karayipler'e göndermeyi planladığı gemiler arasında USS Lake Erie adlı füze kruvazörü ile USS Newport News adlı hızlı taarruz nükleer denizaltısı bulunuyor.

VENEZUELA DA HAZIRLIĞA BAŞLADI

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Kolombiya sınır bölgelerine gönderilen asker sayısının artırılmasını öngören "Catatumbo Yıldırımı Operasyonu" kapsamında, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Karayipler'deki kara sularına "daha büyük tonajlı gemilerin" konuşlandırıldığını açıkladı.

Lopez, "Burada ayrıca farklı görevlerde kullanılacak insansız hava araçları, vatandaşlara hizmet noktaları, keşif ve gözetleme noktaları, Deniz Piyadeleri tarafından tüm nehirlerde yapılacak su yolu devriyeleri, Maracaibo Gölü'nde ve Venezuela Körfezi'nde deniz devriyeleri ile kuzeyde, kara sularımızda daha büyük tonajlı gemilerin konuşlandırılacağı önemli bir sevkiyatımız olacak." ifadelerini kullandı.

ABD'YE AİT 3 SAVAŞ GEMİSİ KARAYİPLER'E GÖNDERİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi, Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararına ilişkin, "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Venezuela, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
06:56
Balıkesir’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
03:39
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete’de
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de
