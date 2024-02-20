Venezuela, BM İnsan Hakları Ofisini casuslukla suçladı ve kapatıldığını açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiserliği Ofisinin ülkede "casusluk" yaptığı için kapatıldığını belirtti.
Maduro, BM İnsan Hakları Ofisinin ülkedeki çalışmalarının askıya alınmasına ve BM çalışanı 13 kişinin sınır dışı edilmesine ilişkin, ülkesindeki özel bir televizyona açıklamada bulundu.
Nicolas Maduro, "O ofisin faaliyetleri başka yöne çevrildi. Resmen komplocuların, teröristlerin, darbecilerin ve suikastçıların hukuk ofisine dönüştürüldü ve casusluk emelleri için kullanıldı." değerlendirmesinde bulundu.
Hükümet olarak Ofisin ihlallerini BM'ye "en az 10 kez" bildirdiklerini aktaran Maduro, Ofis görevlilerinin Venezuela ile imzalanan BM tüzüğünün şartlarını ve ilkelerini çiğnediğini söyledi.
Maduro, ülkesinin egemenliğine ve bağımsızlığına saygısızlık yapıldığını kaydederek, "Neyse ki cumartesi günü (BM Ofisi çalışanları) hepsi ülkeyi terk etti. Ofis, yaptıklarından ötürü özür dilemeli ve bunu kamuoyuna açıklamalıdır aksi halde Venezuela'ya giremezler." diye konuştu.
BM çalışanı 13 kişinin 72 saatte ülkeyi terk etmesi istenmişti
Venezuela hükümeti, "tarafsız" olmadığını gerekçe göstererek BM İnsan Hakları Komiserliği Ofisinin ülkedeki faaliyetlerini askıya aldığını bildirmişti.
Dışişleri Bakanı Yvan Gil, 15 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, BM İnsan Hakları Ofisinin ülkedeki çalışmalarının askıya alındığını ve BM çalışanı 13 kişinin 72 saatte ülkeyi terk etmesini istediklerini belirtmişti.
BM'nin, Venezuela'da "amacına uygun davranmadığını" savunan Gil, Karakas'ta 2019'dan bu yana faaliyet gösteren BM Ofisi ile tüm işbirliği kanallarını 30 günde gözden geçireceklerini söylemişti.
BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, yaptığı yazılı açıklamada, alınan karardan üzüntü duyduklarını kaydetmişti.
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