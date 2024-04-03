Venezuela'da 10.000'den Fazla Yasadışı Madenci Tahliye Edildi

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KARAKAS, 3 Nisan (Xinhua) -- Venezuela'da 10.000'den fazla yasadışı madenci, yetkililer tarafından ülkenin güneyindeki doğa rezervlerinden çıkarıldı.

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler Stratejik Operasyon Komutanlığı Başkanı Domingo Hernandez Larez, sosyal medya platformu X üzerinden Salı günü yaptığı açıklamada, Roraima 2024 Operasyonu kapsamında "Caura Milli Parkı, La Paragua Orman Koruma Alanı ve Icabaru Su Koruma Alanı'ndan 10.000'i aşkın yasadışı madenci tahliye edildi" dedi.

Koruma altındaki bu alanlar, yasadışı madencilik faaliyetleri nedeniyle son zamanlarda ekolojik kazaların meydana geldiği Venezuela'nın güneyindeki Bolivar eyaletinde yer alıyor.

Yasadışı madencilerin "insan hakları gözetilerek güvenli bir güzergahla" bölgeden çıkarıldığını söyleyen yetkili, milli park ve doğa rezervlerinin "korunması ve muhafaza edilmesi gerektiğini" söyledi.

Yetkili, "bu bölgelerde açık ocak maden çıkarma aktiviteleri kesinlikle yasaklandı" dedi.

Venezuelalı yetkililer, Amazon bölgesi ve çevresel açıdan önemli diğer alanlarda yasadışı madenciliği durdurmak için geçen yıldan bu yana önlemleri artırıyor.