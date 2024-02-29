Venezuela Parlamentosu, 2024 seçim takvimi için ortak öneri imzaladı - Son Dakika
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Venezuela Parlamentosu, 2024 seçim takvimi için ortak öneri imzaladı

Venezuela Parlamentosu, çeşitli kesimlerle yaptığı görüşmeler sonucunda 2024 seçim takviminin belirlenmesi amacıyla ortak öneriye imza attı. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, yapılan görüşmelerde farklı görüşlerin ortaya çıktığını ve nihai kararın Ulusal Seçim Konseyi tarafından verileceğini belirtti. Rodriguez, ABD ve AB'ye Venezuela'ya müdahale etmeyi bırakma çağrısı yaptı.

29.02.2024 09:55  Güncelleme: 09:58
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Venezuela Parlamentosunun öncülüğünde çeşitli kesimlerle sürdürülen görüşmeler sonucu 2024 seçim takviminin belirlenmesi amacıyla ortak öneri imzalandı.

Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, düzenlediği basın toplantısında, toplumun çeşitli kesimleriyle 150'yi aşkın görüşme gerçekleştirdiklerini ve 2024 seçim takviminin tespiti için ortak öneriye imza attıklarını duyurdu.

Seçim takvimi konusunda 27 farklı görüşün kendileriyle paylaşıldığını aktaran Rodriguez, "İş insanları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler, dini temsilciler ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı 9 büyük tur gerçekleştirdik ve toplantılardan çok farklı görüşler çıktı." ifadesini kullandı.

Rodriguez, 2024 seçim takviminin nihai olarak Ulusal Seçim Konseyince (CNE) belirleneceğini hatırlatarak, "Bolivarcı hükümet, Anayasa'ya her zaman saygılıdır, mevcut Anayasa doğrultusunda seçim takvimi ilan edilecektir. Görüşmelerden çıkan ortak 2024 seçim takvimi önerisini CNE'ye sunacağız." diye konuştu.

Ülkedeki her kesimle diyalog kurduklarını vurgulayan Rodriguez, "Venezuela'da muazzam bir fikir birliği sağlanıyor. ABD ve Avrupa Birliği (AB), Venezuela'yı rahat bıraksın ve tek taraflı baskıcı uygulamalara derhal son versin." dedi.

Kaynak: AA

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