Venezuela'da Deprem Sonrası Kamplar Kuruldu - Son Dakika
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Venezuela'da Deprem Sonrası Kamplar Kuruldu

Venezuela\'da Deprem Sonrası Kamplar Kuruldu
12.07.2026 10:36
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Venezuela'da depremlerin ardından 18.437 kişi geçici kamplara yerleştirildi, ölü sayısı 4.333.

KARAKAS, 12 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından 18.437 kişi geçici kamplara yerleştirildi.

Venezuela Sosyal İşlerden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Hector Rodriguez cumartesi günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, depremden etkilenenler için 94 geçici kamp kurulduğunu belirtti.

Rodriguez, 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin en büyük hasara yol açtığı kıyı eyaleti La Guaira'da 10.981, ülkenin başkenti Karakas'ta 6.133 ve ülkenin orta kesimindeki Miranda eyaletinde ise 1.323 kişinin geçici kamplarda bulunduğunu bildirdi.

Son güncellemeye göre depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4.333'e yükselirken, 16.740 kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Venezuela'da Deprem Sonrası Kamplar Kuruldu - Son Dakika

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