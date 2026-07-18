Venezuela'da Depremde Can Kaybı 5.069'a Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'da Depremde Can Kaybı 5.069'a Yükseldi

Venezuela\'da Depremde Can Kaybı 5.069\'a Yükseldi
18.07.2026 11:10
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Venezuela'daki depremlerde 5.069 kişi hayatını kaybetti, 6.462 kişi kurtarıldı ve 16.740 yaralı var.

KARAKAS, 18 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5.069'a yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enkaz altından 6.462 kişinin kurtarıldığını ve yaralı sayısının 16.740 olduğunu bildirdi.

Açıklamada, 21.235 kişinin başkent Karakas ile La Guaira, Miranda ve Aragua eyaletlerinde kurulan 107 geçici kampta barındığı belirtildi.

Ülkede 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1.331 artçı sarsıntı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Venezuela, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Depremde Can Kaybı 5.069'a Yükseldi - Son Dakika

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