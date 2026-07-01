Venezuela'da Depremin Ardından 3 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Venezuela'da Depremin Ardından 3 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Venezuela\'da Depremin Ardından 3 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı
01.07.2026 11:34
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Venezuela'da iki depremden 6 gün sonra, 3 yaşındaki Klieber Moran enkazdan kurtarıldı.

KARAKAS, 1 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da art arda yaşanan iki depremin ardından enkaz altında kalan 3 yaşındaki bir çocuk 6 gün sonra kurtarıldı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez salı günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Klieber Moran isimli çocuğun kıyı eyaleti La Guaira'daki bir enkazdan güvenli şekilde kurtarıldığını duyurdu.

Kurtarma operasyonunu Ürdün'den gelen ekibin gerçekleştirdiğini belirten Rodriguez, "Klieber'in hayata tutunması, halkımız için bir umut kaynağıdır" dedi. Kurtarılan çocuk, acil tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldı.

Depremden etkilenen yaklaşık 75.238 aileye ulaşıldığını kaydeden Rodriguez, bu kapsamda 3.300'den fazla yabancı kurtarma görevlisi ve 45 uluslararası heyetin 140 kurtarma köpeği, 49 destek aracı ve 700.000 tondan fazla insani yardım ile çalışmalara destek verdiğini belirtti.

Son resmi verilere göre, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde 1.943 kişi hayatını kaybederken, 10.000'den fazla kişi de yaralandı. Depremler büyük çapta maddi hasara da yol açtı.

Kaynak: Xinhua

Doğal Afetler, Venezuela, 3. Sayfa, Güncel, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Depremin Ardından 3 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

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