Venezuela'da hükümet ile muhalefetin bir kesimi, geçişin dördüncü turuna başladı - Son Dakika
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Venezuela'da hükümet ile muhalefetin bir kesimi, geçişin dördüncü turuna başladı

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Venezuela'da hükümet ve muhalefetin bir kesimi, ABD öncülüğündeki geçiş görüşmelerinin 4. turuna bugün başlıyor. Turda yargı, seçim takvimi ve siyasi tutuklular ele alınacak; taraflar İngiltere Merkez Bankasındaki altınların iadesi ve kapalı haber sitelerinin açılmasında anlaştı.

Venezuela'da hükümet kanadı ile muhalefetin bir kesimi, ABD öncülüğünde yürütülen geçiş süreci görüşmelerinin dördüncü turuna bugün başlayacak.

Ulusal basına göre, tarafların görüşmelerinde ülkenin en yüksek yargı organının yenilenmesi, seçim tarihinin belirlenmesi ve siyasi tutukluların durumu başta olmak üzere birçok konunun ele alınması bekleniyor.

Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez ile muhalif siyasetçi Dinorah Figuera'nın başkanlık ettiği heyetler, İngiltere Merkez Bankasında (BoE) bulunan Venezuela altınlarının geri alınması ve aralarında İspanyol haber ajansı EFE'nin yer aldığı erişime kapalı haber sitelerinin yeniden açılması konusunda anlaştı.

Figuera, Venezuela'da gelecek yılın sonlarında veya 2028'in başlarında "adil ve güvenilir seçimler" yapılabileceğini belirterek, bunun için öncelikle seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi ve oy verme sürecinin güvenilirliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Taraflar, çeşitli kesimlerin en önemli taleplerinden biri olmasına rağmen geride kalan 3 görüşme turunda seçimlerin düzenlenmesi konusunda somut bir uzlaşıya varamadı.

Seçim tarihinin belirlenmesinin yanı sıra 2024 devlet başkanı seçimlerinde hile iddialarının odağında yer alan ve seçim tutanaklarını yayımlamadan Nicolas Maduro'yu kazanan ilan eden Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) yenilenmesi konusunda da henüz anlaşma sağlanamadı.

Öte yandan, yaklaşık 100 internet sitesine yönelik erişim engelinin kaldırılması ve başta siyasi tutuklular olmak üzere tutukluların serbest bırakılması da çözüm bekleyen konular arasında yer alıyor.

Üzerinde anlaşılan konular

Ağustosta başlayan müzakerelerde taraflar, muhalefet ve insan hakları örgütlerinin hükümetin kontrolünde olduğunu savunduğu Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) tamamen yenilenmesi konusunda anlaşmıştı.

Yeni yargıçların atanmasıyla 11 Aralık'ta tamamlanması beklenen süreçte adaylık başvuruları sürüyor.

Taraflar ayrıca, Nobel Barış Ödülü sahibi muhalif lider Maria Corina Machado gibi siyasetçilere siyasi yasak getirilmesinde kullanılan yasaların gözden geçirilmesi konusunda anlaşmıştı.

Heyetler, sivil toplum kuruluşlarının hükümet karşıtlarını ve eleştirenleri suçlamak için kullanıldığını belirttiği mevzuattaki "terörizm" tanımının ve ilgili suç hükümlerinin de yeniden ele alınmasını kararlaştırmıştı.

Machado ülkesine dönmüştü

Nobel Barış Ödüllü muhalif siyasetçi Maria Corina Machado, 25 Ekim'deki dönüşünden bu yana muhalif aktivistler, siyasi tutuklu yakınları, üniversite öğrencileri ve haziranda meydana gelen iki büyük depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelmişti.

Machado'nun partisi ve ekibi, şu ana kadar iktidar partisiyle herhangi bir görüşmeye katılmasa da olası bir diyaloğa kapıyı kapatmadı.

Machado, 7 Aralık 2025'te gizlice ayrıldığı ülkesine 25 Ekim'de dönmüştü. Caracas'a konvoy eşliğinde gelen Machado, destekçileri tarafından karşılanmıştı.

Yaklaşık 10 aylık sürgünün ardından ülkesine dönen Machado hakkındaki hukuki belirsizlik ve tutuklanma riski devam ediyor.

Machado hakkında Caracas Terör Mahkemeleri tarafından "terörizm" ve "vatana ihanet" suçlamalarıyla gıyabi yakalama kararı çıkarılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'nın üzerinde mutabık kalınan takvim çerçevesinde Yüksek Mahkeme ile Ulusal Seçim Konseyinde düzenlemelere giderek seçimleri yapması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA
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