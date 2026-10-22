Venezuela'da iktidardaki PSUV, Raul Castro hakkındaki ABD yakalama kararını kınadı

Venezuela'da iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti (PSUV), eski Küba lideri Raul Castro hakkında ABD'de yakalama kararı çıkarılmasını kınadı.

Partiden yapılan açıklamada, Küba ile dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, yakalama kararının hukuki dayanağının bulunmadığı ifade edildi. Kararın uluslararası hukuku ve Küba'nın egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle reddedildiği ve kınandığı aktarıldı.

Durumun ABD'nin Küba'ya uyguladığı daha geniş kapsamlı baskıyla ilişkilendirildiği açıklamada, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri Küba'ya destek olmak üzere harekete geçmeye çağrıldı.

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik ambargonun Ocak ayından bu yana şiddetlendiği ve bu durumun Küba halkı üzerinde ek bir baskı yarattığı belirtilen açıklamada, partinin Küba'nın bağımsızlığına verdiği destek yinelendi.

Florida Eyalet Başsavcılığı ve Florida Emniyet Müdürlüğü, 24 Şubat 1996'da uluslararası sularda silahsız iki "Brothers to the Rescue" sivil uçağın düşürülmesiyle bağlantılı olarak eski Küba Devlet Başkanı Raul Modesto Castro Ruz hakkında 19 Ekim'de yakalama kararı çıkarmıştı.