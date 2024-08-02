Venezuela'da protestolarda 80'den fazla asker ve polis yaralandı

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Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, ülkede devam eden protestolarda 80'den fazla asker ve polisin yaralandığını belirtti.

Başkent Caracas'ta basın toplantısı düzenleyen Saab, eylemlerde barikat kuran, kamu mallarına zarar veren ve güvenlik güçlerine saldıranların birçoğunun devlet başkanı seçiminde oy kullanmadığını tespit ettiklerini bildirdi.

Şiddet olaylarının yol açtığı gösterilerde ülke geneli 80'den fazla asker ve polisin yaralandığını kaydeden Saab, "Vandallık yapanların sabıkası kabarık. Hugo Chavez'in heykellerine, hastanelere ve polis araçlarına zarar verdiler. Vatandaşın hukukunu koruyacağız ve yasalara göre gereğini yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

Saab, olaylar nedeniyle insanların işlerine gidemediğini ve dükkanlarını açmadığını belirtti.

Anayasal çerçevede barışçıl gösteriler düzenleyenlere saygı duyduklarını vurgulayan Saab, vandallık yapanların ise hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimleri düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar biri asker 17 kişi hayatını kaybetti.