Venezuela'daki Depremler: Ölü Sayısı 6 Bin 438'e Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremler: Ölü Sayısı 6 Bin 438'e Yükseldi

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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 6.438'e, yaralı sayısı ise 16.740'a ulaştı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 438'e yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 137 artarak 6 bin 438'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, felakette en çok can ve mal kaybının yaşandığı La Guaira eyaletinde hükümetin şu ana kadar 335 konutu hak sahiplerine teslim ettiğini, 59 bin 109 konutta hasar tespiti yapıldığını ve bunlardan 34 bin 680'inin oturulabilir, 13 bin 733'ünün kısıtlı kullanıma uygun, 10 bin 696'sının ise "yüksek riskli" olarak sınıflandırıldığını belirtti.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı maddi hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Dünya Bankası Grubu, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin 19,6 milyar dolarlık doğrudan maddi hasara yol açtığını tahmin etmişti.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Uluslararası, Venezuela, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'daki Depremler: Ölü Sayısı 6 Bin 438'e Yükseldi - Son Dakika

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