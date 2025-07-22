Venezuela'dan El Salvador'a İşkence İddiası

Venezuela, ABD'den sınır dışı edildikten sonra El Salvador'daki hapishanede tutulan Venezuela vatandaşı düzensiz göçmenlere yönelik işkence ve kötü muamele iddialarını araştırmak üzere El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile bazı üst düzey yetkililer hakkında resmi soruşturma başlattığını duyurdu.

CNN'in haberine göre, Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab düzenlediği basın toplantısında, El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'nde (CECOT) tutulan ve ABD ile varılan anlaşma karşılığında serbest bırakılan 252 kişinin ülkeye geri döndüğünü açıkladı.

Tutukluların ifadeleri ile vücutlarında görülen morluk görüntülerinin yer aldığı bir videoyu kamuoyuyla paylaşan Saab, bu kişilerin mart ayından beri tutuldukları hapishanede sistematik işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığını savundu.

Başsavcı Saab, tutuklulardan "cinsel saldırı, işkence ve darp" iddialarının yer aldığı 123 şikayet aldıklarını belirterek, bu kişilerin hapishane görevlileri tarafından coplarla dövüldüğünü, biber gazı ve plastik mermiyle vurulduğunu öne sürdü.

Venezuela vatandaşı düzensiz göçmenlere yönelik işkence ve kötü muamele iddialarını ele almak üzere resmi soruşturma başlatıldığını duyuran Saab, soruşturmanın, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, El Salvador Güvenlik ve Adalet Bakanı Gustavo Villatoro ve Cezaevleri Genel Müdürü Osiris Luna Meza'yı kapsadığını aktardı.

Venezuela'da tutulan 10 ABD vatandaşı, 18 Temmuz'da ABD'den sınır dışı edilerek El Salvador'daki yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulan 252 Venezuelalının ülkelerine geri gönderilmesi karşılığında serbest bırakılmıştı.